Manuel Arias cumple este jueves su segunda sanción impuesta por FIFA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la Federación Panameña de Fútbol finaliza este 21 de mayo la suspensión de seis meses impuesta por FIFA por incumplir una sanción anterior relacionada con declaraciones sobre Marta Cox.

La segunda sanción impuesta por la FIFA al presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, llega oficialmente a su final este jueves 21 de mayo de 2026.

Arias cumple seis meses de suspensión luego de la resolución emitida el pasado 21 de noviembre de 2025 por el Comité de Ética de la FIFA, organismo que determinó que el dirigente no cumplió “al 100%” una sanción anterior relacionada con declaraciones realizadas sobre la futbolista panameña Marta Cox.

En aquel comunicado, la FPF confirmó que Arias no podía participar en actividades vinculadas al fútbol federado hasta el 21 de mayo de 2026. Durante ese período, el primer vicepresidente Fernando Arce asumió como presidente encargado de la organización.

La ausencia de Arias coincidió con meses importantes para la estructura administrativa y deportiva de la federación. Bajo el liderazgo interino del exdiputado Arce, la FPF celebró en abril su Congreso Ordinario 2026, donde se aprobó que las próximas elecciones federativas se realizarán en diciembre de 2026.

Además, fueron ratificados cambios estatutarios alineados con los reglamentos de FIFA y Concacaf. Entre las modificaciones destaca que ninguna persona sancionada o suspendida por organismos deportivos podrá aspirar a cargos dentro del Comité Ejecutivo de la federación.

Durante la administración de Arias, que inició en 2019, se concretaron 9 clasificaciones de Panamá a Copas Mundiales de la FIFA, incluyendo dos en la rama femenina.

En la rama masculina, la selección alcanzó la final de la Copa Oro 2023, la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024, los cuartos de final de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Otro de los temas relevantes durante el mandato de Arias fue la colaboración de la FPF con las autoridades panameñas en investigaciones vinculadas al amaño de partidos dentro de la llamada Operación Garra.

Arias, de 57 años, fue elegido presidente de la FPF en mayo de 2019 y reelegido en noviembre de 2022. Su inminente sucesor será escogido en diciembre 2026.