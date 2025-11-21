Manuel Arias, de la Federación Panameña de Fútbol, recibe nueva inhabilitación de seis meses de la FIFA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, fue sancionado nuevamente por el Comité de Ética de la FIFA con seis meses de inhabilitación, luego de que el organismo determinara que el directivo no cumplió “al 100% con la sanción impuesta el 16 de enero de 2025” por declaraciones realizadas sobre una jugadora.

La FPF confirmó este viernes la nueva suspensión, que impedirá a Arias participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol federado hasta el 21 de mayo de 2026. El anuncio se dio tras una notificación oficial de la FIFA, según explicó la entidad en un comunicado.

En cumplimiento de los estatutos, la federación informó que el primer vicepresidente, Fernando Arce, asumirá las funciones de liderazgo durante el periodo de sanción.

“En ausencia del presidente Arias, quedará el primer vicepresidente, Fernando Arce, liderando funciones hasta que finalice la sanción”, precisó el documento.

La FPF también enfatizó que no forma parte de ningún proceso dentro de la FIFA relacionado con el caso.

“Es importante recalcar que la Federación Panameña de Fútbol continúa sin ser parte de ningún proceso pasado o presente ante ningún órgano jurisdiccional de la FIFA, y esta sanción impuesta al presidente no afecta, ni afectará, el normal funcionamiento de la institución”, subrayó.

Comunicado de FIFA en el que anuncia la sanción a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF). Foto: Captura de pantalla de fifa.com

A pesar del impacto de esta segunda suspensión, la federación aseguró que la planificación deportiva se mantiene sin alteraciones. En el comunicado, resaltó que, bajo el liderazgo de Arias, “hemos fijado estrategias a corto, mediano y largo plazo y hemos establecido procesos administrativos internos de transparencia y cumplimiento”, lo que, indicaron, permite seguir avanzando en los objetivos institucionales.

Asimismo, la FPF reiteró que continuará trabajando en la preparación de la selección masculina hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en el impulso del fútbol femenino.