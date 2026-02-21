Panamá, 22 de febrero del 2026

    Fútbol

    Manuel Gamboa debuta con gol en la Liga Pro de Ecuador

    El zaguero istmeño se hizo presente en el marcador al minuto 59, cuando apareció dentro del área para definir un balón que llegó tras un centro por el lateral derecho, firmando así el tanto del empate.

    Humberto Cornejo
    Manuel Gamboa debuta con gol en la Liga Pro de Ecuador
    Manuel Gamboa fue elegido el jugador del partido. Foto: Tomada de @LigaEcuabetec

    El defensor panameño Manuel Gamboa tuvo un estreno especial en el fútbol ecuatoriano al marcar el gol que le permitió al Mushuc Runa empatar este sábado 21 de febrero 1-1 frente a Aucas, en la primera jornada de la Liga Pro de Ecuador 2026.

    Gamboa, de 27 años, fue titular, disputó los 90 minutos y dejó buenas sensaciones en su debut oficial. El zaguero ganó tres de los cinco duelos terrestres que enfrentó, cometió una falta y también recibió una infracción, mostrando solidez en la línea defensiva del conjunto local.

    El darienita se hizo presente en el marcador al minuto 59, cuando apareció dentro del área para definir un balón que llegó tras un centro por el lateral derecho, firmando así el tanto del empate.

    El primer gol del compromiso llegó en el cierre de la etapa inicial, cuando Bruno Miranda adelantó a Aucas al 45+5′, enviando el partido al descanso con ventaja para la visita.

    Con el dorsal 44 en su espalda, el istmeño inició de manera positiva su nueva etapa en el balompié ecuatoriano. Gamboa arribó a Mushuc Runa luego de una trayectoria que incluye experiencia en clubes de Panamá y Guatemala.

    En el plano local defendió los colores de Chepo FC, CD Universitario, Plaza Amador y Umecit, mientras que en el ámbito internacional militó en el fútbol guatemalteco con Comunicaciones, Deportivo Xinabajul y Antigua, acumulando recorrido y madurez competitiva antes de dar este nuevo paso en su carrera.

    Así, el panameño no solo sumó sus primeros minutos en la Liga Pro, sino que también celebró su primer gol con su nuevo club, consolidando un debut a lo grande en el fútbol ecuatoriano.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

