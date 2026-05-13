Manuel Neuer renovará un año más con el Bayern, según varios medios alemanes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El guardameta y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato por un año más, según informaciones del canal de pago Sky y del diario “Bild”.

Se espera que la firma del nuevo contrato se antes de la última jornada de la Bundesliga en la que el Bayern recibirá al FC Colonia en la Allianz Arena.

El anuncio podría hacerse el mismo sábado, cuando el Bayern recibirá la ensaladera de campeón de la Bundesliga, o el domingo cuando se celebre el título.

Neuer, de 40 años, ha ganado en 13 ocasiones la Bundesliga y 2 veces la Liga de Campeones, con lo que es el jugador más exitoso en la historia del Bayern.

Según los medios, Neuer habría aceptado una rebaja en su sueldo que se estima actualmente en 20 millones de euros anuales.

En principio Neuer deberá seguir siendo el meta titular pero se planea que su suplente y posible sucesor Jonas Urbig tenga más minutos que hasta ahora para potenciar su evolución.Como tercer portero seguirá el veterano Sven Ullreich.