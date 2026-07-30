Maracaná volverá en 2027 y aliviará parte de la crisis de estadios en LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La obra de 5.6 millones de dólares estará lista entre finales de diciembre e inicios de enero e incluirá una cancha de césped natural y mejoras integrales.

El estadio Maracaná volverá a ser una alternativa para el fútbol panameño a inicios de 2027. Así lo aseguró este jueves el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, quien confirmó que la remodelación del coloso ubicado en El Chorrillo avanza conforme al cronograma y que la entrega está prevista entre finales de diciembre y principios de enero.

La recuperación del estadio representa un alivio para la creciente crisis de infraestructura que atraviesa el fútbol nacional, con varios escenarios fuera de servicio o en proceso de remodelación.

Inaugurado en abril de 2014, el Maracaná dejó de recibir partidos de la Liga Panameña de Fútbol mucho antes de iniciar su remodelación. Su último encuentro de Primera División se disputó el 23 de noviembre de 2021, cuando Veraguas CD venció 1-0 a Plaza Amador en el repechaje del Torneo Clausura. Desde 2022 dejó de utilizarse debido al deterioro de su superficie sintética y otras deficiencias estructurales.

Ya fue retirada la deteriorada cancha sintética que fue utilizada desde 2014. LP/Gabriel Rodríguez

Las obras comenzaron el pasado mes de junio con una inversión de 5.6 millones de dólares e incluyen la sustitución de la cancha sintética por césped natural, el reemplazo completo del sistema de iluminación, mejoras en la fachada, plomería, graderías y otras adecuaciones necesarias.

Ordóñez destacó que el nuevo Maracaná tendrá dimensiones reglamentarias más amplias, luego de corregirse las limitaciones que existían por la ubicación de las graderías.

“Con el favor de Dios vamos a terminar a finales de diciembre o principios de enero. El Maracaná es un estadio muy importante para el fútbol nacional. Tendrá cancha natural y ya resolvimos el tema de las dimensiones reducidas que tenía anteriormente”, señaló.

Viene la remodelación del Muquita Sánchez

La reapertura del Maracaná llega en un momento en el que la disponibilidad de estadios en la región metropolitana y Panamá Oeste para el fútbol nacional es limitada.

Durante la misma conferencia, Ordóñez se refirió a la situación del estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, cuyo proyecto permanece detenido debido a las impugnaciones contempladas en la Ley de Contrataciones Públicas.

Explicó que la adjudicación ya fue realizada y el expediente se encuentra en la Contraloría General de la República a la espera del refrendo.

Una vez se complete ese trámite, los trabajos para reemplazar la cancha sintética y el sistema de iluminación tomarán entre tres y cuatro meses.

Mientras tanto, la Federación Panameña de Fútbol, los clubes y Pandeportes realizarán mejoras temporales en camerinos, baños y otras áreas para mantener operativo el escenario.

Los Milagros y el Cascarita Tapia

Respecto al estadio Los Milagros, en Chitré, continúa sin poder avanzar debido a un litigio sobre la propiedad de parte de los terrenos donde se ubican las graderías.

Según explicó Ordóñez, el Estado mantiene conversaciones con la familia involucrada y espera completar los avalúos correspondientes para intentar llegar a un acuerdo.

El director de Pandeportes también informó que el proyecto del estadio Luis Ernesto “Cascarita” Tapia sigue enfrentando retrasos por las impugnaciones dentro del proceso de licitación pública, aunque aseguró que el acto continúa su curso administrativo y posteriormente pasará a la etapa de evaluación y adjudicación.