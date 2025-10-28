Marcelo debutará en la Kings League un año después de colgar las botas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El brasileño Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid y del Fluminense, entre otros, debutará en la Kings Cup de Gerard Piqué con el equipo Skull FC, en el Cupra Arena de Barcelona este jueves, un año después de su retirada del fútbol profesional.

Tras la aparición del internacional español del Barcelona Lamine Yamal, quien debutó el pasado domingo en la Kings League, será el turno del exlateral izquierdo en este nuevo formato (Kings Cup), que reúne a los mejores equipos de España, Italia y Alemania.

Bobo Vieri with the president penalty 😮‍💨 pic.twitter.com/S0p6G2xi3V — Kings League World (@_KingsWorld) October 28, 2025

Marcelo volverá a vestirse de corto y lo hará ante el Rayo de Barcelona.

Lamine’s not even trying. Way too easy 😏⚽️ pic.twitter.com/dqumt8OWI2 — Kings League World (@_KingsWorld) October 24, 2025

De esta forma, se sumará al elenco de leyendas que han dejado su huella en la competición, entre las que destacan el brasileño Ronaldinho de Assis Moreira, el argentino Javier Saviola, los italianos Andrea Pirlo y Francesco Totti, el español Joaquín Sánchez, los belgas Eden Hazard y Radja Nainggolan o el ucraniano Andriy Shevchenko.