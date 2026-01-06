Marco Ameglio Durán y su reto en el KTM Junior Supercross

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La pasión por los deportes de nicho suele ser una herencia familiar. De padre a hijo, madre a hija, padre a hija o madre a hijo, este deseo por participar y sobresalir en disciplinas fuera de las más conocidas se transmite de generación en generación, forjando una conexión inquebrantable dentro de la familia.

Marco Ameglio Durán representará a Panamá en el KTM Junior Supercross Challenge este sábado 10 de enero en Anaheim, California. Cortesía.

Marco Ameglio Durán es un joven piloto de siete años que da sus primeros pasos en el motociclismo, convertido en la tercera generación de un legado construido por su padre y su abuelo, quienes comparten no solo nombre y apellido, sino también la misma pasión por el motociclismo.

“Nos llena de orgullo ver a Marco III construyendo su propia historia con tanta pasión y dedicación”, compartió Marco Ameglio Carles, su padre. “El motocross me ha enseñado valores que van más allá de las pistas -disciplina, respeto, trabajo duro- y ver que él los vive desde tan pequeño es muy especial”, continuó.

Marco es el tricampeón nacional junior de la Unión Panameña de Motociclismo, tras levantar el trofeo de campeón los últimos tres años consecutivos. Ese dominio en el territorio nacional le ha otorgado el derecho y privilegio de afrontar el reto más grande de su joven carrera deportiva.

Este sábado, Marco Ameglio Durán estará en Anaheim, California, para competir en el primer evento del año del KTM Junior Supercross Challenge, un circuito infantil dentro del AMA Supercross Championship que reúne a los 180 mejores motociclistas infantiles del mundo luego de un proceso altamente selectivo.

Los 180 niños son divididos en grupos de 18 pilotos y participan en 10 de los 16 eventos anuales del calendario. Los ganadores de cada prueba individual clasifican a una última carrera por el campeonato que se desarrolla en el evento de clausura de la temporada, en el mes de mayo.

“Esta carrera le permitirá poner a prueba su destreza y su capacidad con otros niños de otras partes del mundo”, señaló su padre. “Competir en el escenario más importante del deporte, ante el mismo público y en la misma pista que los mejores del mundo, ya es un triunfo”, cerró.

Si bien el Supercross no cuenta con un mundial oficial, el AMA Supercross Championship es el equivalente de mayor prestigio dentro de esta disciplina. Por ello, participar en el KTM Junior Supercross Challenge es una oportunidad única para el joven Marco Ameglio Durán.

Este sábado, Ameglio Durán competirá en la pista profesional de Anaheim frente a miles de espectadores y con millones de televidentes alrededor del mundo, portando la bandera de Panamá y representando al país en los escenarios más importantes del Supercross internacional.