María Is Piñera busca afianzar su estilo en la selección femenina de Panamá

La entrenadora de la selección de fútbol femenina de Panamá, María Antonia Toña Is Piñera, está enfocada en aprovechar al máximo estos dos partidos amistoso contra Venezuela con el objetivo en la eliminatoria mundialista.

“Sabemos que Venezuela es un rival duro, tiene un nuevo seleccionador”, dijo a Fepafut Is Piñera al terminar la última sesión de entrenamiento.

“Nosotras vamos a centrarnos en nuestro juego, sobre todo, en hacer las cosas bien, en mejorar, estos son partidos amistosos que tenemos que aprovechar para lo que viene en octubre y toca trabajar y trabajar”, agregó la entrenadora.

La Roja se enfrentará el 5 y 8 de abril a la Vinotinto, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Nueva Esparta.

“Han sido días muy fructíferos para lo que queremos, y ahora estamos intentando que este grupo que viaja entienda mejor todo lo que queremos con vistas a estos dos partidos que no serán fáciles”, comentó Is Piñera, quien reiteró que ninguna jugadora tiene su lugar garantizado en el once inicial

“Ellas saben que tienen que ganarse su sitio. Saben que es una nueva selección, a partir del mes de octubre que estamos a cargo. Aquí nadie tiene su sitio en el once garantizado, aquí se lo tienen que trabajar, tienen que demostrar en el día a día en los entrenamientos y así vamos a ser más grandes”, agregó.

Is Piñera también hizo hincapié en los tres ingredientes que les pide a sus jugadoras, que son la intensidad, ambición y mentalidad ganadora.

“Quiero meterles ese gen competitivo en el cuerpo que tengo yo, soy una persona ambiciosa, y quiero que salgan al campo con esa ambición, que no se conformen nunca y esa es nuestra mentalidad y poquito a poco queremos inculcarles eso”, comentó.

“Queremos que nos vean como un equipo que quiere tener balón, aunque a veces no se puede porque el rival te condiciona, pero queremos ser un equipo agresivo, tanto en ataque como en defensa y queremos que siempre se vea que queremos jugar”, finalizó.