Mariano destaca a Aaron Judge y Shohei Ohtani como posibles miembros unánimes del Salón de la Fama

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El excerrador de los Yankees expresó que no está atado a ningún récord.

El legendario panameño Mariano Rivera se refirió a los dos jugadores que podrían entrar al Salón de la Fama de forma unánime, además del cerrador que podría alcanzar su marca de salvamentos en las Grandes Ligas.

Durante la conversación, Rivera expresó que esas figuras podrían ser Aaron Judge o Shohei Ohtani, al llegar a igualar su hazaña de ingresar Cooperstown con la totalidad de los votos.

“Pienso yo, para mí son algo que para el juego y para los fanáticos es hermoso“, dijo Rivera, quien debutó en la campaña de 1995 en las Mayores.

“Ver a dos atletas de ese nivel, y un fenómeno como (Shohei) Ohtani, es algo que espero que esta juventud y estos fanáticos puedan apreciar, lo que se está viviendo hoy en día en el béisbol con estos dos atletas“, agregó.

Mariano Rivera junto con los hermanos Dely Valdés, en la inauguración del estadio Roberto Mariano Bula. Foto: Carlos Vidal

Sobre su récord de salvamentos, consideró que hay mucho talento, aunque se necesitan factores para alcanzarlo, como jugar muchas temporadas, evitar lesiones y hasta las condiciones de los partidos para tener la oportunidad de salvar el juego.

“Y hacer el trabajo, no simplemente jugando 15 años más. No lesionarte. No lesionarte. Son muchas cosas, pero los récords están para romperse. Estoy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de jugar por tanto tiempo y hacerlo bien, y jugar con tantos peloteros buenísimos que tuvimos con los Yankees. Y esa es mi satisfacción”, manifestó el Expreso de Puerto Caimito.

“Los récords están. No estoy amarrado a eso, ni estoy esperanzado en que nadie los rompa. Eso es para romperse. Pero lo que no pueden romper es lo que yo tengo en mi corazón y la satisfacción de que yo jugué por tantos años, haciéndolo bien, amando el deporte y respetándolo. Eso no puede jamás romper nadie", añadió.

Mariano Rivera ingresó al Salón de la fama delas Grandes Ligas en 2019. EFE

Rivera, quien se retiró tras 19 temporadas con los New York Yankees y ganó cinco anillos de Serie Mundial, terminó su carrera con 652 salvamentos.

Su última temporada fue en 2013 y en 2019 ingresó al Salón de la Fama de manera unánime, siendo el primer jugador en lograrlo. Además, es el segundo panameño en ingresar al Salón de la Fama, luego de Rod Carew en 1991.