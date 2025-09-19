Panamá, 19 de septiembre del 2025

    Béisbol

    Mariano Rivera: 14 años del histórico salvamento 602 en Grandes Ligas

    Humberto Cornejo
    Mariano Rivera durante su participación en la jornada inaugural de las Grandes Ligas. Tomada de @Yankees_Beisbol

    Un 19 de septiembre, pero de 2011, el béisbol presenció un capítulo inolvidable. Mariano Rivera se convirtió en el líder de salvamentos de todos los tiempos en las Grandes Ligas, al alcanzar su rescate número 602 en la victoria de los Yankees de Nueva York 6-4 sobre los Mellizos de Minnesota.

    Con esa gesta, el panameño superó a Trevor Hoffman, quien había cerrado su carrera en 2010 con 601 rescates. A partir de ese momento, el nombre de Rivera quedó grabado en lo más alto de la Gran Carpa.

    El relevista diestro se retiró en la temporada de 2013, dejando una marca prácticamente inalcanzable de 652 salvamentos. En 19 campañas con los Yankees, construyó una hoja de vida legendaria: récord de 82-60, efectividad de 2.21 en 1,283.2 entradas, con 1,173 ponches y apenas 286 bases por bolas.

    Además de su dominio en temporada regular, Rivera fue un gigante en octubre, con 42 rescates y un porcentaje de carreras limpias de 0.70. Ganó cinco Series Mundiales (1996, 1998, 1999, 2000 y 2009) y se convirtió en una de las piezas centrales del famoso “Core Four”, junto a Derek Jeter, Jorge Posada y Andy Pettitte.

    En 2019, el relevista panameño volvió a hacer historia al ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, convirtiéndose en el primer pelotero en ser elegido de manera unánime por la prensa especializada, un reconocimiento que selló para siempre su legado como el mejor cerrador de todos los tiempos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

