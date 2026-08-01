Mariano Rivera cambia el montículo por una jornada de golf en República Dominicana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El excerrador panameño visitó Teeth of the Dog, el reconocido campo de Casa de Campo Resort & Villas, situado en La Romana.

El expelotero panameño Mariano Rivera, poseedor del récord histórico de salvamentos en las Grandes Ligas, disfrutó esta semana de una jornada de golf en Teeth of the Dog, uno de los campos de Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana, República Dominicana.

El complejo turístico divulgó la visita y compartió imágenes del exlanzador de los Yankees de Nueva York durante su recorrido por el campo.

Rivera disputó sus 19 temporadas en las Grandes Ligas con los Yankees, entre 1995 y 2013.

En ese periodo acumuló 652 salvamentos, récord aún vigente, y ganó cinco Series Mundiales con la franquicia neoyorquina.

El panameño también ostenta una distinción única en la historia del Salón de la Fama del Béisbol.

En 2019 recibió votos en las 425 papeletas emitidas por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) y se convirtió en el primer jugador elegido por unanimidad.

Hasta ahora, sigue siendo el único.

Mariano Rivera lanza por los Yankees ante los Rays de Tampa Bay, el 21 de junio de 2013, en el Yankee Stadium. Foto: Archivo

Teeth of the Dog es un campo de 18 hoyos diseñado originalmente por Pete Dye e inaugurado en 1971.

Siete de sus hoyos bordean el mar Caribe y Golf Digest lo sitúa en el puesto 50 de su lista de los 100 mejores campos del mundo para 2026-2027.

Durante 2025, el trazado fue sometido a una restauración integral.

Los trabajos, dirigidos por Jerry Pate Design con la participación de Steve Dana, incluyeron la renovación del césped en tees, calles y greens, la remodelación de búnkeres y mejoras en los sistemas de drenaje y riego.

El proyecto preservó el trazado original de Dye y sus principales características arquitectónicas, al tiempo que mejoró las condiciones de juego mediante el uso de un césped resistente a la salinidad del entorno costero.

El exlanzador panameño Mariano Rivera durante una jornada de golf en Teeth of the Dog, en República Dominicana. Foto: Cortesía