Mariano Rivera: ‘Estoy alegre que pudimos donar alimentos a Puerto Caimito’

Mariano Rivera, lanzador electo al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, donó miles de cajas de comida este viernes a los habitantes de su pueblo natal en Puerto Caimito, La Chorrera para ayudar contra la pandemia del coronavirus.

Rivera mandó un mensaje de fuerza y esperanza en su cuenta oficial de Instagram @officialmo42.

“Aunque no puedo estar con ustedes en este tiempo, están en mi corazón y en mis oraciones”, destacó el ya retirado lanzador de los Yankees de Nueva York.

“Estoy alegre que pudimos donar alimentos a Puerto Caimito y traer esperanzas en este tiempo”. Mariano Rivera

“Puerto Caimito, Panamá siempre va a ser el lugar donde me críe y el país que me ayudó a ser el hombre soy. Me duele saber que en este tiempo nuestro pueblo está sufriendo, pero confío en que el Señor nos sacará en bien de esto”, agregó.

El líder de todos los tiempos en salvamentos aportó unas 2 mil 400 cajas de comida que fueron entregadas en la comunidad.

La donación contó con el apoyó de la Fuerza Pública y la familia Rivera.

Estas son las cajas de comidas, repartidas en la comunidad en nombre de MARIANO RIVERA (sin autorización de publicidad), “Aunque recibas malas acciones de las personas, regala siempre lo mejor de ti, de los demás se encargará Dios” pic.twitter.com/ahEmTHXceO — ERIC EDUARDO ESPINO (@ericrpc) April 10, 2020

“Estoy alegre que pudimos donar alimentos a Puerto Caimito y traer esperanzas en este tiempo”, detalló.

El ya retirado número 42 de los Yankees también realizó unas donaciones la semana pasada en la condado de Westchester en Nueva York para ayudar a uno de los lugares más golpeados por el coronavirus en todo Estados Unidos.

Nueva York es el estado con más fallecidos en todo Estados Unidos con un registro de más de 5 mil 800 fallecidos, según el conteo diario del Hospital Johns Hopkins.