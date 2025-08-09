Panamá, 09 de agosto del 2025

    MLB

    Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium

    Guillermo Pineda G.
    Mariano Rivera fue ovacionado en su regreso al Yankee Stadium. Cortesía

    En el mismo día en que Mariano Rivera y sus excompañeros celebraron los 25 años de la Serie Mundial del 2000, el santeño José Chema Caballero conectó un doble en el triunfo 5-4 de los Yankees de Nueva York sobre los Astros de Houston.

    La festividad comenzó a primera hora con el tradicional Old-Timers’ Day, que reunió a glorias de la franquicia como Paul O’Neill, Jorge Posada y el mánager Joe Torre.

    El momento más sorpresivo lo protagonizó Mariano Rivera cuando tomó el el bate y conectó un imparable que arrancó ovaciones y sonrisas.

    Horas después, la atención se centró en el duelo ante Houston, donde Caballero fue titular en la segunda base y respondió con un doble en tres turnos al bate.

    José Caballero jugó este sábado en la segunda base con los Yankees de Nueva York. Tomado de Internet

    Los Yankees desperdiciaron una ventaja de 4-2 en la octava entrada, pero respondieron de inmediato gracias a Trent Grisham. Con la pizarra empatada a cuatro y cuenta completa, el jardinero conectó un poderoso jonrón al segundo nivel del jardín derecho ante el relevista Bryan King (3-3), que resultó ser el batazo decisivo.

    La labor monticular inició con el dominicano Luis Gil, quien permitió dos carreras y seis imparables en cinco entradas y un tercio. Gil se convirtió en el primer abridor de los Yankees en sacar un out en la sexta entrada desde el 30 de julio, sumando siete ponches y apenas una base por bolas.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

