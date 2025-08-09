Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el mismo día en que Mariano Rivera y sus excompañeros celebraron los 25 años de la Serie Mundial del 2000, el santeño José Chema Caballero conectó un doble en el triunfo 5-4 de los Yankees de Nueva York sobre los Astros de Houston.

La festividad comenzó a primera hora con el tradicional Old-Timers’ Day, que reunió a glorias de la franquicia como Paul O’Neill, Jorge Posada y el mánager Joe Torre.

El momento más sorpresivo lo protagonizó Mariano Rivera cuando tomó el el bate y conectó un imparable que arrancó ovaciones y sonrisas.

Horas después, la atención se centró en el duelo ante Houston, donde Caballero fue titular en la segunda base y respondió con un doble en tres turnos al bate.

Los Yankees desperdiciaron una ventaja de 4-2 en la octava entrada, pero respondieron de inmediato gracias a Trent Grisham. Con la pizarra empatada a cuatro y cuenta completa, el jardinero conectó un poderoso jonrón al segundo nivel del jardín derecho ante el relevista Bryan King (3-3), que resultó ser el batazo decisivo.

La labor monticular inició con el dominicano Luis Gil, quien permitió dos carreras y seis imparables en cinco entradas y un tercio. Gil se convirtió en el primer abridor de los Yankees en sacar un out en la sexta entrada desde el 30 de julio, sumando siete ponches y apenas una base por bolas.