Mariano Rivera, Ramiro Mendoza y Carlos Ruiz vuelven al diamante de las Grandes Ligas

Mo y El Brujo brillaron en el Old Timers’ Day de los Yankees, mientras Calicho participó en el homenaje a Chase Utley en Filadelfia.

Los panameños Mariano Rivera y Ramiro Mendoza volvieron a compartir protagonismo en el Yankee Stadium durante la edición 78 del tradicional Old Timers’ Day, una jornada que reunió a figuras históricas de la franquicia neoyorquina.

Rivera, a sus 56 años, dejó atrás la lesión en el tendón de Aquiles sufrida el año pasado y regresó al montículo con la solvencia que marcó su carrera.

Mariano Rivera is BACK from the injured list and ready to go for the OTD game! 🔥



Here's the unanimous Hall Of Famer with @M_Marakovits. #YANKSonYES pic.twitter.com/uiQR6q2Y62 — YES Network (@YESNetwork) August 8, 2026

El líder histórico de salvamentos en Grandes Ligas (652) trabajó una entrada completa, enfrentó a cuatro bateadores y permitió apenas un imparable a Johnny Damon. Incluso se dio el lujo de tomar un turno al bate, en otra muestra de su conexión con el público y la historia de los Yankees.

Por su parte, Mendoza también tuvo acción como abridor del encuentro. El derecho lanzó un episodio en el que, tras un inicio complicado con par de dobles consecutivos, logró recomponerse para cerrar su actuación dominando a Paul O’Neill y Tino Martínez.

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En otro escenario, Carlos Ruiz fue parte de un momento especial en Filadelfia. El exreceptor panameño participó en la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de Chase Utley, figura clave del campeonato de Serie Mundial de 2008. Además, fue el encargado de recibir el primer lanzamiento ceremonial previo al partido de la jornada.

Chase Utley with a ceremonial first pitch to Carlos Ruiz @SportsRadioWIP @KYWNewsradio pic.twitter.com/SR0XL6Vhz7 — Dave Uram (@MrUram) August 8, 2026

Ruiz, pieza fundamental de aquella histórica generación de los Filis, acompañó así a varios nombres emblemáticos de la franquicia en una celebración que resaltó el legado de ese equipo campeón.