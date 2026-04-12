Marie-Louise Eta, primera entrenadora de la Bundesliga masculina al frente de Unión Berlín

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entrenadora, de 34 años, será la futura entrenadora jefe del equipo femenino, pero por el momento asumirá la nueva tarea con efecto inmediato.

El Unión Berlín dio a conocer este domingo que la nueva entrenadora interina del equipo profesional masculino, en reemplazo de Steffen Baumgart, será Marie-Louise Eta, la cual se convertirá en la primera mujer que entrena a un equipo de la Bundesliga.

Eta se ocupará de entrenar al club berlinés, a cuyo once juvenil ya adiestraba hasta ahora, al menos durante la fase final de la temporada y en la lucha por mantenerse en la primera división, tras perder el sábado 3-1 contra el Heidenheim.

Tras los cinco partidos restantes, la preparadora de 34 años será la futura entrenadora jefe del equipo femenino, pero por el momento asumirá la nueva tarea con efecto inmediato.

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“Me alegro de que el club me confíe esta tarea exigente. Una fortaleza del Unión ha sido y sigue siendo que en una situación así junta todas las fuerzas de forma conjunta. Y por supuesto estoy convencida de que con el equipo lograremos los puntos necesarios”, declaró Eta en un comunicado.

Eta es la primera mujer en la historia que asume la dirección de un equipo masculino en la Bundesliga, después de que en 2023 ya se convirtiese en la primera co-entregadora de la Bundesliga e incluso de la Champions League.

Antes de poner fin a su carrear activa como futbolista a los 26 años, y bajo su nombre de soltera de Bagehorn, jugó para el BV Cloppenburg o el Werder Bremen, entre otros. Como parte de la selección nacional Sub-17 ganó el mundial europeo de 2008.

En 2010 compitió en la Copa Mundial Femenina Sub-20 y disputó algunos partidos en la selección Sub-23.

El equipo masculino del Union será liderado hasta final de temporada por Marie-Louise Eta, actual técnica del Sub-19 y futura entrenadora del conjunto femenino



"Una de nuestras fortalezas es estar unidos. Estoy convencida de que conseguiremos los puntos que nos faltan en estos… pic.twitter.com/6Ay3QJzxhe — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) April 11, 2026

Está casada con un compañero de profesión, Benjamin Eta, que adiestra al equipo Sub-20 femenino del RB Leipzig y que como entrenador del Bremen fue elegido técnico alemán del año en 2022.