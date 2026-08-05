Mario Méndez anticipa rotaciones para el Plaza Amador-Tauro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mario Méndez es consciente de la exigencia del calendario y de la obligación de vencer a Xelajú para mantenerse con vida en la Copa Centroamericana.

Con el Clásico Nacional frente al Tauro FC este sábado y el decisivo compromiso del martes ante el Xelajú de Guatemala, el director técnico Mario “Cholito” Méndez adelantó este martes que administrará las cargas de su plantilla para competir en ambos frentes.

Tras el triunfo conseguido por Copa Centroamericana sobre Luis Ángel Firpo de El Salvador con goles de Jimar Sánchez y Julio Rodríguez, el entrenador chiricano reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, especialmente en defensa, pero destacó la respuesta de sus jugadores en un partido que considera pudo resolverse con mayor tranquilidad.

“Empezando el segundo tiempo tuvimos tres jugadas claras para liquidar el partido. Si esos goles entran, el encuentro habría sido completamente diferente”, expresó Méndez.

La principal preocupación del estratega sigue siendo la fragilidad mostrada en los minutos finales. El descuento de Mauricio Cerritos, en tiempo de reposición, le dejó sensaciones similares a las que vivió el año pasado frente al Real España, cuando Plaza quedó eliminado en los cuartos de final.

“Desafortunadamente en el último minuto nos hacen ese gol. Todavía hay que trabajar esa parte defensiva que nos duele. Esa es la molestia que tengo porque ya Real España nos había hecho daño de una manera parecida”, señaló.

Méndez también salió en defensa del guardameta Marcos Allen, quien fue titular en lugar de Samuel Castañeda y recibió cuestionamientos pese a protagonizar una atajada determinante en el segundo tiempo.

“Marcos estuvo un poco nervioso, pero es normal. Es su primer partido en la Copa Centroamericana. Hizo una tapada muy importante que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Tampoco podemos solamente criticarlo.”

El técnico hizo énfasis que no dispone de su plantel al completo debido a las ausencias provocadas por las selecciones nacionales juveniles, que actualmente disputan el Premundial Sub-20 en Puebla, México, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

“Lástimosamente se nos ha pegado todo: el torneo Sub-20 y el Sub-21. Todavía no hemos podido contar con la plantilla completa para hacer las rotaciones que queremos.”

A ello se suma la salida de tres jóvenes figuras que emigraron al fútbol internacional.

“Perdimos tres jugadores muy importantes. Aimar Sánchez está en New York Red Bulls, Joseph Jones juega en Ucrania y Joseph Pacheco se fue para Eslovaquia”, comentó.

“Julito Rodríguez es un carrilero, no un central nato y estamos esperando que regresen Anel Ryce y Anthony Ramos porque nos pueden ayudar mucho en esa zona.”

Con tres compromisos de alta exigencia en apenas ocho días, el entrenador confirmó que moverá piezas pensando especialmente en el compromiso regional del próximo martes.

“Hay que rotar porque el partido con Xelajú será muy duro. Vi su encuentro contra Alajuelense y jugaron muy bien. Tenemos que guardar nuestras mejores armas para ese compromiso.”

Antes de ese duelo internacional, Plaza deberá enfrentar al Tauro en una nueva edición del Clásico Nacional, al que llega con la confianza reforzada tras encadenar dos victorias en apenas cuatro días.

Méndez considera que esa competitividad interna es consecuencia del trabajo desarrollado en las categorías menores desde su llegada al club en 2024.

“Desde que llegué trabajamos en la misma línea con el primer equipo, la categoría juvenil y la Prom. Eso me ha permitido tener un grupo de 20 o 25 muchachos listos para competir.”

El entrenador destacó que muchos de esos futbolistas integran las distintas selecciones nacionales y aseguró que no duda en brindarles oportunidades.

“Tenemos una de las mejores camadas del país. Siempre les digo que el futbolista tiene que tener hambre. Si no tiene hambre, no puede jugar esto.”

Más allá del resultado, el técnico percibe una evolución en un equipo que comenzó con dificultades, pero que empieza a recuperar sensaciones similares a las del plantel que hace un año ganó todos sus partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

“Fuimos de menos a más. Los cambios entraron bien, sostuvimos la pelota durante todo el segundo tiempo y manejamos el partido. El equipo se va encontrando y eso es lo que queremos”, concluyó.