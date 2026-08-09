Mario Méndez apunta a mejorar la formación y las canchas naturales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico del Plaza Amador destacó estos puntos tras el triunfo 3-2 sobre Tauro FC en el Clásico Nacional de la LPF.

El técnico del Plaza Amador, Mario Méndez, aprovechó la victoria 3-2 sobre Tauro en el Clásico Nacional para reflexionar sobre los aspectos estructurales que, a su juicio, deben mejorar en el fútbol panameño, señalando como prioridades el desarrollo de canchas naturales y el fortalecimiento de la formación de jugadores.

“Creo que lo que nos falta a nosotros es hacer canchas naturales. Canchas naturales es lo que nos falta a nosotros para crecer. Porque el tipo y el rebote, la velocidad del balón es diferente cuando rueda en la natural y cuando rueda en artificial”, expresó Méndez en conferencia de prensa al terminar el partido.

“Cuando nosotros vamos a jugar afuera, jugamos en canchas naturales, muy poco en sintética. Entonces, cada vez que jugamos contra equipos de México, contra equipos de Canadá, contra equipos de Estados Unidos, todos lo entrenan desde niños en canchas naturales. Y la formación, aquí falta mucho en la formación. Hay buenos formadores, no quiero decir”.

El técnico fue enfático en la necesidad de elevar el nivel desde las bases para contar con jugadores listos cuando sean llamados a las diferentes selecciones en categorías menores.

“Nosotros no podemos recibir chicos en una selección sub-20, en una selección sub-23, con problemas técnicos-tácticos. Ese jugador en Sudamérica, ese jugador en Europa, ese jugador en Norteamérica, ya viene listo, solo a la orden del técnico”, expresó Méndez, quien también apuesta por la capacitación del entrenador nacional.

“Siento que hay que hacer un esfuerzo de mandar técnicos hacia España, hacia Estados Unidos, hacia Europa, manden, porque lo podemos hacer, y construir canchas naturales. Cuando hagamos eso, vamos a ser los mejores del ámbito”.

Más allá del análisis estructural, Méndez también valoró el proceso que ha consolidado a Plaza Amador como uno de los equipos más competitivos del torneo, destacando la identidad futbolística del club.

“Esto se construyó desde el 2024… sufrimos dos finales perdidas, ganamos tres, por nuestro estilo de juego, pero Plaza no juega solo, Plaza tiene gente trabajando, gente capacitada, tratando de inculcar, de tener un fútbol diferente”, manifestó Méndez.

“Si vamos a perder, si vamos a perder, porque es parte del juego, se gana, se pierde y se empata, pero yo creo que nosotros somos un equipo que proponemos, pero no digan que Plaza juega solo, porque tiene gente trabajando atrás, muchos profesores trabajando atrás”, añadió.

Las declaraciones se dieron tras un triunfo vibrante en el COS Sports Plaza, donde Plaza Amador venció 3-2 a Tauro con goles de José Murillo (doblete) y Yoameth Murillo en el minuto 90+6.

El resultado le permite a los Leones ubicarse en la parte alta de la Conferencia Este con siete puntos, producto de dos victorias (2-0 ante Sporting y 3-2 frente a Tauro) y un empate (2-2 contra Árabe Unido).

El Plaza ahora cambia su enfoque hacia la escena internacional. Este martes 11 de agosto enfrentará al Xelajú de Guatemala en la Copa Centroamericana, torneo en el que ya suma una derrota 4-2 ante Diriangén de Nicaragua y una victoria en casa frente al Luis Ángel Firpo de El Salvador.