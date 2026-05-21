Mario Méndez, el hombre de las históricas rachas de finales consecutivas del fútbol nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A sus 49 años, Mario Méndez puede presumir de haber sido protagonista de las dos mayores rachas de finales consecutivas en la historia del fútbol panameño. Primero como jugador del Tauro FC y ahora como entrenador del Plaza Amador, el chiricano ha construido un recorrido que lo coloca en un lugar único dentro de la LPF.

El Cholito Méndez formó parte del Tauro que entre 1996 y 2001 alcanzó cinco finales consecutivas en la época en que se disputaba un solo torneo por año. Aunque llegó en 1999, alcanzó a integrarse a aquella histórica cadena de clasificaciones y de inmediato dejó huella. Ese mismo año, con apenas 22 años, se coronó campeón luego del triunfo taurino 2-0 sobre Plaza Amador.

Un año después disputó otra final, aunque esta vez terminó con derrota en tiempos extras frente al Panamá Viejo dirigido por Gary Stempel. Aun así, quedó ligado para siempre a una generación que marcó una época en el fútbol nacional con Miguel Ángel Mansilla como entrenador.

Ahora, más de dos décadas después, Méndez vuelve a ser protagonista de otra racha histórica. Esta vez desde el banquillo de Plaza Amador, equipo al que ha llevado a cinco finales consecutivas en cinco torneos seguidos, consolidando al club como la gran referencia reciente del campeonato panameño.

Tras eliminar a Umecit el pasado viernes y asegurar un nuevo boleto a la final, el técnico recordó aquellos años con Tauro y estableció el inevitable paralelismo.

“Bueno, yo llegué a El Tauro en el 99, así que yo fui campeón con ellos, yo disputé 5 finales con ellos, pero no seguidas”, comentó aquella noche.

Mario Méndez vistió la camiseta taurina desde 1999. Archivo

Méndez también recordó uno de los momentos más delicados de su proceso al frente del Plaza, especialmente después de perder la final del Clausura 2024 ante CAI, cuando parte de la afición y del entorno cuestionaba su continuidad.

“Cuando perdimos la final con CAI mucha gente pedía mi cabeza”, confesó el estratega, quien explicó que desde su llegada existía un proyecto a largo plazo enfocado inicialmente en fortalecer la cantera y luego competir por títulos.

Según relató, el crecimiento del equipo se dio de forma progresiva con la incorporación de futbolistas experimentados como Alberto Quintero y el fortalecimiento de la plantilla. Incluso recordó cómo en la final perdida ante Tauro en el Apertura 2024 debió recurrir a jugadores muy jóvenes nacidos en 2006, 2007 y 2008, mientras el rival respondía con futbolistas consolidados y de selección mayor.

Aquellas derrotas terminaron moldeando el proyecto. La directiva mantuvo la confianza en el cuerpo técnico y el equipo terminó encontrando la estabilidad necesaria para conquistar el bicampeonato en 2025 y ahora pelear por una nueva corona.

“No pensé llegar a 5 finales seguidas, pero sé que había un equipo de trabajo fuerte”, reconoció Méndez, destacando también el refuerzo de la plantilla como una de las claves para sostener la competitividad.

Este martes, durante la conferencia de prensa previa a la final, el técnico insistió en la importancia de mantener la humildad pese al favoritismo que acompaña actualmente al Plaza Amador.

“Tenemos que respetar siempre a los rivales que se preparan fuerte. Ellos también tienen hambre de títulos”, señaló Méndez, quien dejó claro que una nómina reforzada no garantiza absolutamente nada sin actitud ni compromiso.

El entrenador también recordó que el inicio del torneo estuvo lejos de ser ideal. Plaza pasó casi un mes sin conocer la victoria y el equipo arrancó con desventaja física respecto a otros clubes debido a una pretemporada tardía.

“Los equipos tenían 20 o 25 días de trabajo sobre nosotros”, explicó.

Sin embargo, Méndez destacó que la competencia interna terminó elevando el nivel del plantel, especialmente con la incorporación de jóvenes provenientes de la Liga Prom.

“Fue al subir chicos de la reserva que equilibramos las cosas. Hubo más entrega y más compromiso”, afirmó.

El técnico igualmente aprovechó para referirse a la espina que todavía mantiene tras la eliminación en la pasada Copa Centroamericana frente al Real España, torneo en el que Plaza Amador sorprendió al liderar un grupo repleto de campeones centroamericanos.

“Quedamos en deuda porque sabíamos que podíamos lograr el objetivo de por lo menos entrar entre los cuatro”, manifestó Méndez, convencido de que los clubes panameños están elevando el nivel internacional de la liga.