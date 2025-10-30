Mario Méndez fue autocrítico con sus jugadores tras la caída ante Sporting

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de Plaza Amador, Mario Méndez, no ocultó su frustración tras la eliminación de su equipo en el repechaje de la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde cayeron 3-2 (global 4-2) ante Sporting San Miguelito la noche del miércoles 29 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los Leones llegaron a estar arriba en el marcador con goles de Alberto Quintero y Erick Davis (de penal), pero el conjunto académico remontó con una definición de Martín Ruiz y un doblete de Jordan Girón en los minutos finales, asegurando su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Plaza Amador 🆚 Sporting SM



📹 Resumen del partido pic.twitter.com/JeHE2c519X — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

Méndez reconoció que la derrota fue un golpe duro y cuestionó la falta de determinación de sus jugadores.

“Desconocido mi equipo, faltó hambre, hambre le faltó al equipo, le faltó esa actitud. No puede ser que el Sporting, con tantos jóvenes, solo en actitud hoy dentro de la cancha… Ellos luchaban cada pelota como si fuese la última, y muchas veces nosotros perdíamos la pelota y no seguíamos al jugador,” lamentó Méndez, quien fue contundente al señalar que su plantel no respondió en un partido donde había mucho en juego.

¡La Concachampions 2026 ya espera a Sporting SM! 💪 pic.twitter.com/SnzSOe0PW6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

“Nos estamos jugando 240 mil dólares, nos estamos jugando una clasificación, y jugadores no dieron lo que tenían que rendir. Íbamos a tomar decisiones duras y esta es parte de mi trabajo,” advirtió.

En la Copa Centroamericana, los Leones se habían clasificado de primeros en su grupo, al acumular cuatro victorias y 12 puntos, tras vencer a equipos como Liga Deportiva Alajuelense, Antigua, Alianza y Managua. En cuartos de final cayeron eliminados ante Real España.

“Nos faltó hambre… jugadores teníamos, pero a veces hay que sacar esa garra, esa determinación, esa entrega que hoy le faltó a mi equipo. Duele porque un equipo solo con actitud nos ganó,” expresó.

¡Por primera vez, Xelajú está en la final de la Copa Centroamericana! 🇬🇹🏆 pic.twitter.com/geRkvKmFLf — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

Para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 están clasificados equipos como América, Monterrey, Toluca, Cruz Azul, Tigres, Pumas, Inter de Miami, Seattle Sounders, Los Ángeles Galaxy, Liga Deportiva Alajuelense, Real España, Xelajú, Olimpia, San Diego y Club Sport Cartaginés.

“Esto no es fácil de asimilar, es una institución que te exige al máximo… queremos mostrar jugadores, vender jugadores, y creo que quedamos a deber mucho, quedamos a deber con nuestra fanaticada. Yo lo veo como una vergüenza para todos,” admitió.

¡Cartaginés 🇨🇷 y Sporting SM 🇵🇦 completan los equipos centroamericanos que estarán en la Concachampions! pic.twitter.com/4DYzgIJ4CN — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

De cara a lo que resta de la temporada en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Méndez aseguró que habrá cambios dentro del plantel y que el equipo se enfocará en volver a competir internacionalmente.

“Creo que tenemos que madurar, es nuestro primer torneo, hay que aprender. Vamos a ir por el torneo local porque queremos volver ahí, por este dolor de hoy”, concluyó.