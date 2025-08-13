Así reaccionó Mario Méndez a la segunda victoria del Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Plaza Amador está viviendo un momento soñado: cuatro meses sin derrota y dos triunfos por Copa Centroamericana en Costa Rica y Guatemala.

Los Leones siguen demostrando que está para grandes cosas en el torneo regional que clasifica a la Copa de Campeones de Concacaf.

Tras golear 3-5 de visitante al Antigua, vigente monarca del fútbol de Guatemala, el director Mario Méndez no ocultó las claves detrás de la victoria.

“Este equipo ha demostrado que viene jugando bien. El trabajo colectivo de casi dos años ha dado resultados. Vimos cuatro partidos de ellos y sabíamos que sufrían mucho por las bandas, así que buscamos hacerles daño por ahí”, comentó. “El equipo entendió ese trabajo y fue un partido redondo, aunque caímos en exceso de confianza con el 5-1”, admitió.

Con este triunfo, Plaza Amador se coloca como líder del Grupo A en solitario con seis puntos en dos partidos.

El duelo no comenzó sencillo para los Leones. Apenas al minuto 6, Diego Santis adelantó a los locales, obligando a Plaza Amador a reaccionar rápido.

“Los primeros 15 minutos sufrimos mucho. Antigua encontraba fácil los espacios. Después ajustamos, bajamos un extremo para cerrar el pase por dentro y empezamos a controlar”, explicó.

Plaza reaccionó. A los 16 minutos, Jorlian Sánchez aprovechó un error del portero para igualar el marcador. El envión anímico fue determinante: Everardo Rose, tras pase de Eric Davis, puso el 1-2 al 37’, y antes del descanso, Sánchez firmó su doblete con un remate letal para el 1-3.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Mario Méndez no levantó el pie del acelerador. Yoameth Murillo anotó en su primera intervención y, al 57’, Alberto Negrito Quintero amplió la cuenta desde el punto penal. Un par de goles rápidos de Óscar Santis (66’ y 67’) maquillaron el marcador para el Antigua, pero el daño estaba hecho.

“Estamos líderes del grupo y cerramos en casa los últimos dos partidos, con Managua y Alianza, en el Rommel Fernández. Con nuestra afición y el plantel que tenemos, confío en que podemos sacar esos resultados”, concluyó Méndez.

Con este triunfo, Plaza Amador no solo lidera el grupo A, sino que mantiene un impresionante invicto de cuatro meses. Su última derrota fue en un clásico nacional ante Tauro FC. Desde entonces, acumula 11 victorias y 1 empate entre Liga Panameña de Fútbol y Copa Centroamericana, con 34 goles a favor y 13 en contra.

Plaza Amador, que se mide el sábado al Sporting San Miguelito por la jornada 5 del fútbol panameño, recibe al Managua FC de Nicaragua el próximo martes 19 de agosto en el estadio Rommel Fernández.