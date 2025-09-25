Mario Méndez: ‘Plaza viene haciendo muy bien las cosas y eso es el éxito hoy en día de este equipo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Club Deportivo Plaza Amador, con su triunfo sobre el Real España hondureño 1-0 de visitante, dio un paso importante este miércoles hacia la clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana. De avanzar, también sellará su pase a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Mario Méndez compartió sus impresiones del partido en la conferencia de prensa una vez que el encuentro finalizó. El técnico plazino destacó las virtudes del rival y la presión que ejerció en la primera parte.

“La verdad es que fue un partido duro, no fue un partido fácil,” compartió Méndez. “Nosotros habíamos analizado que era un equipo que tiene un buen juego aéreo, que tiene biotipo, que son jugadores que, por banda, son muy rápidos y la verdad que, en el primer tiempo, los últimos 10 a 15 minutos, fuimos sometidos por el Real España. Tuvo dos o tres jugadas claras,” señaló.

Méndez también resaltó la paciencia de su equipo a la hora de buscar el gol. Además, mostró cautela respecto a lo que falta por jugarse.

“Nosotros empezando el partido también tuvimos dos, una con Eve Rose y otra con Gasper, pero bueno, yo creo que es importante, el segundo tiempo,” declaró Méndez. “Salimos con ese carácter, esa determinación que nos identifica de proponer, de ir a buscar el partido. Y bueno, gracias a Dios que se dio ese gol al final y tuvimos muchas opciones en el segundo tiempo, pero esto apenas inicia, es un solo paso lo que hemos dado. Faltan 90 minutos y hay que respetar al rival”.

La prensa hondureña también le consultó a Méndez sobre su lectura del partido y reacción a los cambios y sustituciones del Real España, que luego de un gran primer tiempo se vio opacado por la presión del Plaza Amador en la segunda parte.

“Los cambios fueron bien leídos,” sostuvo Méndez. “Tuvimos ese cambio de ritmo con Ovidio, con Yoameth y con Richi que nos dieron esa fortaleza para ir a buscar el partido. Dieron opciones, dieron profundidad y mucha posesión del balón. Yo creo que eso también fue el trabajo colectivo de todos para poder sacar este partido,” declaró.

Méndez tomó un momento para reflexionar sobre todo el apoyo que su equipo recibe dentro de la institución. Para el director plazino, gran parte del éxito se debe a la sincronía que existe dentro del Plaza Amador.

“Somos un equipo que confía totalmente en el trabajo que se hace,” reflexionó Méndez. “Hay un cuerpo técnico, hay una institución que ha hecho una inversión por darnos todo, por tener los jugadores adecuados para afrontar este torneo de la mejor forma y tenemos nuestra estructura, nuestro centro de alto rendimiento. Yo creo que Plaza viene haciendo muy bien las cosas y eso es el éxito hoy en día de este equipo,” sostuvo.

‘Cholito’ Méndez destacó la importancia de regresar a Panamá con los tres puntos. De igual forma, compartió la ilusión de volver a ganar frente a la afición.

“Anotamos un gol. Podíamos irnos con un gol más, pero ellos también hubiesen anotado. Entonces, por eso digo, solamente van 90 minutos. Vamos a cerrar en casa con toda nuestra afición y esperar dar un buen resultado también allá”.

Finalmente, Méndez fue contundente en que la eliminatoria aún no está cerrada. El técnico dio un avance de qué se puede esperar del Plaza en el partido de vuelta.

“Tenemos que cuidarnos,” advirtió Méndez. “Si Real España anota dos goles, puede pasar lo que no queremos. Entonces tenemos que ser bien prudentes, bien objetivos. Esto apenas son 90 minutos, otra vez lo repito, y vamos a tratar de buscar ese partido, de imponer nuestro ritmo, nuestro estilo de juego en nuestro país, nuestra cancha y con nuestra afición. El respaldo va a ser total para nosotros porque es un equipo que viene haciendo bien las cosas,” sentenció.

Plaza Amador recibirá al Real España el próximo miércoles 1 de octubre. El partido está programado para iniciar a las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.