Mario Méndez reconoce falencias y que había que fortalecer la plantilla del Plaza Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico Méndez, sin embargo, evitó individualizar responsabilidades y prefirió hablar de errores colectivos y de concentración.

La eliminación del Plaza Amador de la Copa Centroamericana 2026 dejó un sabor muy amargo tras la derrota ante el vigente tricampeón de la competición, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Para Mario Méndez, entrenador del conjunto placino, el torneo también expuso las áreas en las que el equipo necesita fortalecerse para competir de mejor manera a nivel internacional.

El Plaza Amador, que marcha invicto en el Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con cuatro victorias en cinco jornadas, quedó eliminado de la competencia regional después de sufrir derrotas consecutivas ante el Diriangén de Nicaragua, 4-2, y este miércoles en el Alejandro Morera Soto de Alajuela.

Precisamente, tras la derrota en el Morera Soto, Cholito Méndez reconoció que la plantilla necesita algunos refuerzos.

“Nos falta un poquito más de fortalecimiento en esa plantilla para poder jugar este tipo de torneo”, admitió el técnico durante la conferencia de prensa posterior al partido.

La declaración llega en un momento en el que el Plaza ha construido buena parte de su proyecto alrededor del desarrollo de futbolistas jóvenes.

En la línea defensiva, jugadores como Jafeth Taivez y Jimar Sánchez han asumido responsabilidades importantes, acompañados por Rudy Yearwood, un mediocampista reconvertido en central.

La portería también ha sido uno de los puntos señalados tras la eliminación, con Samuel Castañeda y Marcos Allen alternándose bajo los tres palos.

Ante Alajuelense, Allen quedó involucrado en dos de las acciones determinantes.

Méndez, sin embargo, evitó individualizar responsabilidades y prefirió hablar de errores colectivos y de concentración.

“Son desatenciones, pero hay que intentar estar más concentrados y no permitir este tipo de errores que cuestan mucho en este torneo”, señaló.

El técnico consideró que el partido ante Alajuelense estaba siendo equilibrado hasta la expulsión de Sánchez, quien vio la tarjeta roja por tocar el balón con la mano sobre la línea de meta.

“Hasta la expulsión el partido se estaba llevando de la mejor manera. Llevamos el plan que queríamos”, explicó Méndez, quien reconoció que jugar con diez hombres modificó completamente el escenario.

Para el entrenador, el resultado obtenido en Nicaragua también fue determinante para la eliminación. Plaza Amador cayó 4-2 ante Diriangén en una jornada que terminó siendo decisiva en la lucha por la clasificación.

“Nos cuesta el resultado en Nicaragua. El resultado con Diriangén a nosotros nos costó mucho. Yo creo que eso es lo que hoy nos tiene fuera del torneo”, manifestó.

Méndez también recordó que el equipo afrontó el partido ante Alajuelense con ausencias importantes, entre ellas Héctor Ríos, Cairo Walter y Johamed. No obstante, dejó claro que no pretende utilizarlas como excusa.

“Hoy también faltaron jugadores importantes, pero no hay excusa”, afirmó.

La eliminación de Plaza, sumada a las de Alianza y Umecit, dejó a Panamá sin representantes en los cuartos de final de la Copa Centroamericana y, por consecuencia, sin clubes en la Concachampions 2027.

Méndez entiende que el crecimiento del fútbol panameño requiere tiempo y mejores condiciones. Después de vencer 3-2 al Tauro FC semanas atrás, el entrenador ya había reclamado públicamente la necesidad de contar con más canchas naturales para desarrollar el fútbol nacional.

Ahora, tras la experiencia internacional, añadió otro elemento a la discusión: mejorar las condiciones contractuales de los futbolistas y fortalecer las plantillas.

“Nos falta en la liga crecer un poco más en base a darle mejores salarios a los chicos, que vivan de esto, y eso marca la diferencia”, sostuvo.

Para Méndez, Plaza Amador representa un proyecto que busca formar y proyectar jóvenes, pero la Copa Centroamericana mostró que ese proceso necesita complementarse con futbolistas de mayor experiencia y profundidad.

“Sabíamos que teníamos algunas falencias, pero dentro de esas falencias pudimos crecer a jugadores jóvenes, mostrarlos, proyectarlos. Era lo que la institución siempre busca”, explicó.

El Plaza regresará ahora su atención al torneo local, donde su realidad es muy diferente a la internacional: cuatro victorias en cinco partidos y una posición de protagonismo en el Apertura 2026 de la LPF.

Este sábado, en duelo de líderes de conferencia, visitará al San Francisco en el Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.