Mario Méndez rescata la reacción de Plaza Amador en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico del tricampeón nacional reconoció errores en el planteamiento inicial, destacó la respuesta de sus jugadores tras el descanso

La capacidad de reacción fue el aspecto que más destacó Mario Méndez tras el empate 2-2 de Plaza Amador frente a Árabe Unido, en un partido que marcó el inicio de la defensa del tricampeonato de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y el regreso del fútbol al renovado estadio Armando Dely Valdés de Colón.

El conjunto placino llegó a estar dos goles abajo luego del doblete de Rolando Burgess, quien aprovechó dos desatenciones defensivas para adelantar a los colonenses entre los minutos 30 y 38. Sin embargo, en la segunda mitad Plaza encontró respuestas con las anotaciones de Jorlian Sánchez y Héctor Ríos para rescatar un punto como visitante.

Más allá del resultado, Méndez celebró que el fútbol de primera división volviera a disputarse en Colón.

“Hay fútbol en la provincia de Colón, hay un estadio bueno, una cancha que permite jugar bien al fútbol”, expresó el entrenador, quien también resaltó el carácter de su equipo para revertir el marcador adverso.

“Rescato la entrega, el punto de honor y la determinación del equipo para poder ir a buscar ese marcador”, añadió el estratega, convencido de que incluso sus dirigidos tuvieron ocasiones para quedarse con la victoria en el complemento.

El técnico no escondió que el primer tiempo estuvo marcado por errores propios. Reconoció que parte de las dificultades surgieron por fallas en el planteamiento inicial y por el aprovechamiento que hizo Árabe Unido de los espacios a la espalda de la defensa.

“Hubo algunas equivocaciones dentro del planteamiento. Árabe nos estaba complicando con esa pelota a las espaldas de los centrales y de ahí vinieron los dos goles”, explicó.

Méndez detalló que durante el descanso corrigieron varios aspectos tácticos, especialmente la ocupación de las bandas y el posicionamiento de algunos futbolistas, ajustes que permitieron que Plaza dominara el desarrollo del segundo tiempo.

“Reajustamos, pudimos abrir el juego más por banda y generar más espacio por dentro. La entrada de Negrito se dio y en el segundo tiempo tuvimos control del partido”, comentó.

Aunque aceptó que existieron descuidos defensivos, el entrenador también dejó entrever su desacuerdo con la decisión arbitral en la primera anotación de Burgess.

“Creo que el primer gol estaba fuera de lugar, hay que revisarlo bien, pero eso es parte del juego. Los árbitros se pueden equivocar”, señaló.

Sobre el segundo tanto recibido fue mucho más autocrítico.

“Fue un descuido total. No puede dejar picar la pelota, los centrales no pueden dejar que te anticipen y hay que trabajar sobre eso durante toda la semana”, afirmó.

El entrenador también explicó que realizó algunas rotaciones pensando en el debut de Plaza Amador en la Copa Centroamericana, torneo que comenzará este martes y que representa uno de los principales objetivos del club esta temporada.

“Había que cuidar jugadores porque tenemos la Copa Centroamericana. Hemos traído gente para fortalecer algunas líneas y buscar ese torneo. Lo que nos pasó la temporada pasada nos dejó una lección para estar atentos cuando lleguen los momentos cruciales”, manifestó.

Finalmente, Méndez elogió el ingreso de Héctor Ríos, autor del gol del empate, y destacó la competencia interna que mantiene con Jorlian Sánchez por un puesto en el ataque.

“Es un equipo que nos va a dar mucho. Va a pelear duro la posición con Jorlean y estoy tranquilo porque hay una competitividad sana entre los dos”, concluyó el entrenador tras un estreno que dejó sensaciones encontradas, pero también una remontada que evitó el primer tropiezo del campeón.