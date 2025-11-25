Panamá, 26 de noviembre del 2025

    Liga Panameña de Fútbol

    Mario Méndez y Jair Palacios, batalla de grandes estrategas en la final del Clausura 2025

    Humberto Cornejo
    Mario Méndez y Jair Palacios, batalla de grandes estrategas en la final del Clausura 2025
    Jair Palacios (i) y Mario Méndez (d) se abrazan en la conferencia de prensa sobre la final del Torneo Clausura. Foto: Elyzée Fernández

    La final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá un duelo emocionante entre dos de los estrategas más reconocidos del fútbol nacional: Mario Méndez, de Plaza Amador, y Jair Palacios, de Alianza.

    El encuentro, que se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández, promete ser un espectáculo lleno de estrategia, emoción e historia, con ambos equipos buscando coronarse como campeones.

    Los Leones de Plaza Amador, dirigidos por Méndez, buscarán su noveno título en la historia del club y su segundo campeonato bajo la dirección de este estratega. Esta será su cuarta final consecutiva, un logro notable para el conjunto que ha dominado la Conferencia Este, terminando la fase regular con 36 puntos.

    En el Torneo Apertura 2025, los Leones se llevaron la corona de campeón, y ahora, con la mirada puesta en la revancha en la Copa Centroamericana, buscan defender su título y continuar con su dominio en el fútbol panameño.

    “La temporada ha sido buena. Logramos el objetivo en la fecha 13. Para nosotros, esto es importante, pero todo eso queda atrás. Sabemos dónde estamos, dónde jugamos y el objetivo que queremos, la revancha en la Centroamericana. Para poder lograrlo, tenemos que ganarle el sábado a un gran rival. Tenemos que jugar con carácter y determinación”, comentó Méndez, quien destacó la importancia de cada partido en esta etapa.

    En cuanto al Alianza, Méndez expresó su respeto por el trabajo de su contrincante y por el profesor Jair Palacios.

    “Admiro al profe Jair Palacios. Estuve con él en varios seminarios y cursos. Compartimos la carrera futbolística. Siempre lo admiré, no pensé enfrentarlo en una final. Estamos enfrentando a un padre del fútbol. Es un buen estratega, sabe inyectar motivación a sus jugadores”, comentó Méndez.

    “Vamos a jugar con carácter. Vamos a proponer desde el primer minuto, vamos a buscar el partido, pero debemos estar bien resguardados atrás. Ellos tienen grandes jugadores, y hay que estar bien concentrados”, añadió.

    Del otro lado de la cancha, a Jair Palacios se le presenta la oportunidad de llevar a Alianza a su segunda final, tras lograr el título en el Apertura 2022. Terminó la fase regular del Torneo Clausura 2025 en segundo lugar en la Conferencia Este, con 28 puntos, demostrando su solidez y capacidad para competir con los mejores.

    Palacios, quien cuenta con una vasta experiencia en el fútbol panameño (23 años), mostró seguridad en su equipo y aseguró que, a pesar de las adversidades, Alianza tiene lo necesario para afrontar la final con éxito.

    “Uno no puede ser predecible, cuando uno es predecible, hasta ahí llegó. La ventaja de este grupo [es que] no es predecible. Este grupo no tiene problemas para defender o atacar. Nos hacen goles, pero también los hacemos. Es un grupo que no se niega a nada”, mencionó Palacios.

    La final del Torneo Clausura 2025 entre Plaza Amador y Alianza está planteada como un gran duelo, con dos estrategas experimentados que saben lo que significa estar en la cúspide del fútbol panameño. Ambos equipos se han ganado su lugar en esta instancia gracias a su esfuerzo y determinación a lo largo del torneo.

    El sábado, el estadio Rommel Fernández será el escenario de la definición.

