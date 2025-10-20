Marruecos es campeón del Mundial Sub-20 Chile 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Marruecos escribió una página histórica al conquistar su primer Mundial Sub-20, tras vencer 2-0 a Argentina en la final disputada en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El héroe de la jornada fue Yassir Zabiri, delantero del Famalicao de Portugal, quien anotó ambos goles en el primer tiempo.

El primero, al minuto 12, llegó mediante un impresionante tiro libre que colgó el balón en el ángulo, mientras que al 29’, Zabiri conectó una volea tras un centro de Othmane Maamma por la banda derecha, sentenciando el título.

Los Leones del Atlas, dirigidos por el belga Mohamed Ouahbi, llegaron a la final tras un desempeño sobresaliente en todo el torneo en el que vencieron a España y Brasil en la fase de grupos, a Corea del Sur en octavos de final, a Estados Unidos en cuartos y a Francia en semifinales. Su única derrota en Chile 2025 fue ante México (1-0) en el tercer partido de la fase de grupos.

The Atlas Lions have reached the #U20WC mountaintop! 🦁⛰️

Por su parte, Argentina, que eliminó a México en cuartos y a Colombia en semifinales, dejó escapar la oportunidad de levantar su séptima Copa del Mundo Sub-20.

Con esta victoria, Marruecos se consolida como una potencia emergente en el fútbol juvenil, alcanzando un logro histórico que quedará grabado en la historia del balompié africano.