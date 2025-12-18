Panamá, 18 de diciembre del 2025

    Copa Árabe

    Marruecos gana la Copa Árabe tras vencer a Jordania

    EFE
    Marruecos se coronó campeón de la Copa Árabe, venciendo a Jordania 3-2 en la final. Tomada de X: @RCAofficiel.

    La selección de Marruecos venció este jueves por 3-2 a la de Jordania en la final de la Copa Árabe disputada en Catar, que se resolvió en la prórroga con un gol de Abderrazak Hamdallah, en un partido en el que el equipo jordano consiguió su mejor clasificación en la historia de la competición.

    Marruecos logró su segundo triunfo en la competición, después del cosechado en 2012 en Arabia Saudí, en una edición en la que ganó cinco partidos y empató uno, en la fase de grupos, para acabar invicta.

    El partido no pudo comenzar mejor para Marruecos, que sorprendió con uno de los mejores goles del torneo, obra de Oussama Tannane, en el minuto 4. El centrocampista del Umm-Salal vio adelantado al meta jordano Yazeed Abulaila y elevó el esférico con la pierna izquierda desde su propio campo, a una distancia de más de 50 metros, para lograr el 1-0.

    Abulaila, poco afortunado, se golpeó con uno de los postes de su portería cuando retrocedía para intentar tapar el lanzamiento y necesitó ser tratado por las asistencias durante unos minutos. La selección jordana intentó salir y crear peligro, pero fue incapaz de hacer daño a su rival en la primera mitad.

    El resultado pudo ser aún peor para sus intereses, pero el defensa Issam Smeeri sacó sobre la línea de gol un nuevo remate de Tannane minutos antes del descanso.

    Jordania salió mucho más motivada tras el paso por los vestuarios con la entrada al campo de Odeh Al Fakhouri y Al Quraishi. En tres intensos minutos, Ali Olwan cabeceó a la red en una jugada ensayada en un saque de esquina para devolver la igualdad al marcador, 1-1 (min.48).

    Cada vez más cómoda, Jordania se encontró con un penalti por mano del marroquí Aschraf El Mahdioui que transformó de nuevo Olwan en el 68 para situar el 2-1 y desatar el delirio de los aficionados jordanos presentes en las gradas del Estadio Lusail.

    Marruecos trató de reaccionar y puso toda su artillería sobre el césped. En el minuto 87, a la salida de un córner, el veterano Hamdallah pescó un balón suelto para colocar de nuevo el empate 2-2 y mandar el encuentro a la prórroga.

    En el primer minuto del tiempo adicional, Mohannad Abu Taha marcó un golazo, pero su tanto fue anulado por mano tras revisión del VAR. No lo fue el 3-2 de Hamdallah, que volvió a ejercer de ‘9’ al encontrar otro balón suelto en el área pequeña en el minuto 100.

    Así, Marruecos apartó de su primer título a Jordania, que, a pesar del subcampeonato, sube por primera vez al podio del torneo y mejora el cuarto puesto cosechado en la edición de 1988, en la que fue anfitriona.

    El partido por el bronce entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, disputado en el Estadio Lusail, tuvo que ser suspendido tras el descanso por el árbitro, el chileno Cristián Garay, debido a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad catarí.

    EFE

    Agencia de noticias


