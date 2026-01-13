Marsella de Murillo aplasta al Bayeux con un histórico 9-0 en Copa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Olympique de Marsella no dio opción a la sorpresa y se impuso con claridad (9-0) ante el Bayeux, de Régional 1, la sexta categoría del fútbol francés, en el encuentro que cerraba los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

Era el primer partido de la historia entre estos dos equipos. El Olympique de Marsella buscaba mejorar su rendimiento respecto a la Copa de Francia del pasado curso, en la que fue eliminado en esta misma ronda por el Lille.

Además, la derrota del Paris Saint-Germain, ganador de las últimas dos ediciones, ante el Paris FC dejaba muy abierta la pelea por el título. El Bayeux, por su parte, disputaba esta fase por segunda vez en su historia, y quería completar una machada más en su periplo desde las rondas regionales hasta la fase final.

El equipo de Roberto de Zerbi, que todavía no conocía la victoria en este 2026, salió al ataque desde el primer momento. Y lo consiguió en el minuto 13. Mason Greenwood filtró un pase desde la banda derecha que recogió Michael Amir Murillo, quien puso el centro para que Angel Gomes rematara llegando desde atrás e hiciera el 0-1.

A partir de ahí, la resistencia de los locales se fue desvaneciendo. En el minuto 19, Hamed Junior Traoré aprovechó un error del guardameta Oscar Lecanu para marcar su primer gol con el Olympique.

Siete minutos más tarde, Mason Greenwood, ex del Getafe, culminó un contragolpe con un disparo de izquierda para el 0-3. Amine Gouiri amplió la goleada antes del descanso y firmó el cuarto tanto.

Tras el paso por vestuarios, y pese al marcador abultado, el Olympique de Marsella mantuvo el control. Un nuevo error de Lecanu permitió a Gouiri asistir a Greenwood, que anotó su segundo gol. En el minuto 55, los papeles se invirtieron y Gouiri marcó el 0-6.

La peor noticia fue la lesión de Angel Gomes, sustituido tras abrir la goleada. Luego, CJ Egan-Riley anotó de cabeza el séptimo, Neal Maupay hizo el octavo, y Greenwood completó su triplete para cerrar el 9-0 definitivo.

El Marsella ya conocía a su rival de octavos de final, tras celebrarse el sorteo antes del partido. Marsella recibirá al Rennes el 4 de febrero.