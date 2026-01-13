Panamá, 14 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DE FRANCIA

    Marsella de Murillo aplasta al Bayeux con un histórico 9-0 en Copa

    El lateral panameño aportó dos asistencias en el partido.

    EFE
    Marsella de Murillo aplasta al Bayeux con un histórico 9-0 en Copa
    El Olympique de Marseille de Michael Amir Murillo goleó 9-0 al Bayeux y clasificó a octavos de final de la Copa de Francia. Tomada de Instagram: @olympiquedemarseille.

    El Olympique de Marsella no dio opción a la sorpresa y se impuso con claridad (9-0) ante el Bayeux, de Régional 1, la sexta categoría del fútbol francés, en el encuentro que cerraba los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

    Era el primer partido de la historia entre estos dos equipos. El Olympique de Marsella buscaba mejorar su rendimiento respecto a la Copa de Francia del pasado curso, en la que fue eliminado en esta misma ronda por el Lille.

    Además, la derrota del Paris Saint-Germain, ganador de las últimas dos ediciones, ante el Paris FC dejaba muy abierta la pelea por el título. El Bayeux, por su parte, disputaba esta fase por segunda vez en su historia, y quería completar una machada más en su periplo desde las rondas regionales hasta la fase final.

    El equipo de Roberto de Zerbi, que todavía no conocía la victoria en este 2026, salió al ataque desde el primer momento. Y lo consiguió en el minuto 13. Mason Greenwood filtró un pase desde la banda derecha que recogió Michael Amir Murillo, quien puso el centro para que Angel Gomes rematara llegando desde atrás e hiciera el 0-1.

    A partir de ahí, la resistencia de los locales se fue desvaneciendo. En el minuto 19, Hamed Junior Traoré aprovechó un error del guardameta Oscar Lecanu para marcar su primer gol con el Olympique.

    Siete minutos más tarde, Mason Greenwood, ex del Getafe, culminó un contragolpe con un disparo de izquierda para el 0-3. Amine Gouiri amplió la goleada antes del descanso y firmó el cuarto tanto.

    Tras el paso por vestuarios, y pese al marcador abultado, el Olympique de Marsella mantuvo el control. Un nuevo error de Lecanu permitió a Gouiri asistir a Greenwood, que anotó su segundo gol. En el minuto 55, los papeles se invirtieron y Gouiri marcó el 0-6.

    La peor noticia fue la lesión de Angel Gomes, sustituido tras abrir la goleada. Luego, CJ Egan-Riley anotó de cabeza el séptimo, Neal Maupay hizo el octavo, y Greenwood completó su triplete para cerrar el 9-0 definitivo.

    El Marsella ya conocía a su rival de octavos de final, tras celebrarse el sorteo antes del partido. Marsella recibirá al Rennes el 4 de febrero.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Tras 15 años sin actualización, Meduca implementará nuevo currículo nacional este año lectivo 2026. Leer más