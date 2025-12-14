Marsella derrota al Mónaco con Michael Amir Murillo como titular

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Michael Amir Murillo continúa sumando minutos importantes tras superar su reciente lesión y fue parte del triunfo del Olympique de Marsella, que derrotó este domingo 1-0 al AS Mónaco en la jornada 16 de la Ligue 1, en un duelo clave por los primeros puestos del campeonato francés.

Murillo fue titular y disputó 58 minutos, antes de ser sustituido por el argentino Leonardo Balerdi, cumpliendo con una labor ordenada y segura en la zona defensiva.

𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱, top player 🤩



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 14, 2025

Este encuentro significó el segundo partido consecutivo de Murillo desde su retorno a las canchas, luego de dejar atrás una lesión muscular que lo mantuvo fuera de acción durante varias semanas y le impidió participar en los dos últimos compromisos de la Selección de Panamá en la eliminatoria mundialista.

Su regreso se produjo el pasado martes 9 de diciembre, cuando fue titular y tuvo una actuación sólida en la victoria por 2-3 del Marsella sobre el Royale Union Saint-Gilloise, por la sexta jornada de la Liga de Campeones, en un escenario especial para el panameño al volver a jugar en el Lotto Park.

La victoria ante el Mónaco se selló gracias a un gol del inglés Mason Greenwood al minuto 82, tras una precisa asistencia del danés Pierre-Emile Højbjerg, desatando la celebración en el Stade Vélodrome.

⏱️ 90' | #OMASM 1️⃣-0️⃣



𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐏𝐑𝐄́𝐂𝐈𝐄𝐔𝐒𝐄 ✅



Délivrés par 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 dans les derniers instants d'une rencontre à haute intensité, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s'imposent face au club de la principauté, de quoi finir l'année en beauté 🤩



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 14, 2025

Con este resultado, Marsella se mantiene en la tercera posición de la Ligue 1 con 32 puntos, solo por detrás del Lens, líder con 37 unidades, y del Paris Saint-Germain, segundo con 36, reafirmando su candidatura en la pelea por los puestos de privilegio.