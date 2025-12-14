Panamá, 14 de diciembre del 2025

    Marsella derrota al Mónaco con Michael Amir Murillo como titular

    Redacción de La Prensa
    Michael Amir Murillo festeja una anotación de Mason Greenwood en la temporada. Foto: Tomada de @OM_Officiel

    El panameño Michael Amir Murillo continúa sumando minutos importantes tras superar su reciente lesión y fue parte del triunfo del Olympique de Marsella, que derrotó este domingo 1-0 al AS Mónaco en la jornada 16 de la Ligue 1, en un duelo clave por los primeros puestos del campeonato francés.

    Murillo fue titular y disputó 58 minutos, antes de ser sustituido por el argentino Leonardo Balerdi, cumpliendo con una labor ordenada y segura en la zona defensiva.

    Este encuentro significó el segundo partido consecutivo de Murillo desde su retorno a las canchas, luego de dejar atrás una lesión muscular que lo mantuvo fuera de acción durante varias semanas y le impidió participar en los dos últimos compromisos de la Selección de Panamá en la eliminatoria mundialista.

    Su regreso se produjo el pasado martes 9 de diciembre, cuando fue titular y tuvo una actuación sólida en la victoria por 2-3 del Marsella sobre el Royale Union Saint-Gilloise, por la sexta jornada de la Liga de Campeones, en un escenario especial para el panameño al volver a jugar en el Lotto Park.

    La victoria ante el Mónaco se selló gracias a un gol del inglés Mason Greenwood al minuto 82, tras una precisa asistencia del danés Pierre-Emile Højbjerg, desatando la celebración en el Stade Vélodrome.

    Con este resultado, Marsella se mantiene en la tercera posición de la Ligue 1 con 32 puntos, solo por detrás del Lens, líder con 37 unidades, y del Paris Saint-Germain, segundo con 36, reafirmando su candidatura en la pelea por los puestos de privilegio.


