Martín Krug, el nuevo talento panameño que brilla en su debut con el Levante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor panameño Martín Krug vivió una noche inolvidable al debutar oficialmente con el Levante UD en la victoria 0-1 sobre el Cieza, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey.

Con apenas 19 años, el central istmeño fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, en los que dejó una actuación sólida que llamó la atención por su madurez y firmeza defensiva.

Krug completó 12 despejes, leyó bien las jugadas a su espalda y finalizó el partido con un 88% de acierto en pases, cifras que reflejan la confianza que el cuerpo técnico depositó en él.

“Quiero agradecer al club por la oportunidad de debutar, al cuerpo técnico. Estaba muy relajado en los días previos al partido, pero a la llegada en el bus me estaban entrando los nervios, pero todo bien”, expresó Krug, quien también destacó el respaldo que recibió de sus compañeros en este primer gran paso dentro del fútbol profesional español.

Su estreno con el Levante llega pocas semanas después de su participación con la selección Sub-20 de Panamá en la Copa del Mundo Catar 2025, donde enfrentó a rivales de alto nivel como Paraguay, Ucrania y Corea del Sur.

El debut de Martín Krug marca un nuevo capítulo para una de las promesas defensivas del fútbol panameño, que ahora buscará seguir sumando minutos y consolidarse en el esquema del Levante.