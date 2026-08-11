Cristian Martínez y César Blackman quedan a un paso de la Champions League con el Slovan Bratislava

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los panameños Cristian Martínez y César Blackman siguen avanzando en su camino por Europa y quedaron a una eliminatoria de disputar la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027, luego de que el Slovan Bratislava venciera este martes 2-0 al Mjällby AIF de Suecia y sellara la serie con un marcador global de 4-1.

El conjunto eslovaco hizo valer su condición de local en el estadio Tehelné pole y resolvió la eliminatoria con una actuación sólida, especialmente en la segunda mitad. Blackman volvió a ser titular y completó los 90 minutos, reafirmándose como una de las piezas habituales del equipo dirigido por Vladimír Weiss.

Por su parte, Martínez comenzó el compromiso entre los suplentes, pero recibió la oportunidad de ingresar al minuto 59 en sustitución de Rahim Ibrahim.

El volante istmeño disputó el tramo final del encuentro y contribuyó al manejo del partido cuando el Slovan ya tenía encaminada su clasificación.

La apertura del marcador llegó apenas iniciado el complemento. Al minuto 47, el gambiano Suleiman Camara apareció para poner el 1-0 y aumentar la ventaja del conjunto de Bratislava en la eliminatoria. El golpe definitivo llegó al 78’, cuando Alasana Yirajang marcó el segundo tanto y sentenció el 4-1 global.

Con el boleto al playoff asegurado, el Slovan tiene garantizada, como mínimo, su presencia en la fase de liga de la UEFA Europa League.

Martínez, Blackman y el Slovan deberán superar al NK Celje de Eslovenia. La serie comenzará el 18 de agosto y tendrá su partido de vuelta el 25 de agosto. El ganador accederá a la fase de liga de la Champions League.

El Slovan ha superado hasta ahora dos obstáculos en su camino europeo: primero eliminó al Iberia 1999 de Georgia por un global de 3-1 y posteriormente dejó fuera al Mjällby por 4-1.