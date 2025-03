Más de 100 surfistas competirán en el Circuito Nacional que arranca en Mariato

Más de 100 surfistas han confirmado su participación en la primera fecha válida del Circuito Nacional de Surf 2025, que se desarrollará este 15 y 16 de marzo en Playa Morrillo, Mariato, provincia de Veraguas, informó Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf.

Esta primera fecha, que se desarrolla con el apoyo del Pandeportes, el Comité Olímpico de Panamá y la empresa privada, forma parte de un plan estratégico para impulsar el desarrollo y masificación de este deporte en Panamá.

Entre los surfistas que han confirmado para competir en Mariato están Enilda Samanta Alonso, ex campeona; Evelyn Chaves, Campeona Damas; Agustín Cedeño, Campeón Longboard; Kely Gasparovic, campeona Jr; Víctor Camarena, Campeón Jr y Edwin Nuñez, Campeón Bodyboard.

Este selecto grupo de atletas resalta el exigente nivel competitivo que este año presentará en cada una de sus pruebas el Circuito Nacional Surf.

Las siguientes válidas del campeonato se realizarán en Santa Catalina, Soná, Veraguas (5 y 6 de abril); Playa Venao, Pedasí, Los Santos (3 y 4 de mayo); Chame, Chame, Panamá Oeste (7 y 8 de junio) e Isla Colón, Bocas del Toro (12 y 13 de julio).

En el Circuito Nacional se competirá en las categorías Open Masculino, Open Femenino, Longboard Mixto, Junior Masculino (U18), Junior Femenino (U18), Boys Sub 16, Girls Sub 16, Bodyboard Mixto, Sub 14 Mixto (U14), Sub 12 Mixto (U12), Master Mixto (40+) y SUP Surf Mixto.

“Nuestra misión, junto a mi equipo de trabajo es la de seguir impulsando este deporte. Formando nuevos atletas que nos representen dignamente en eventos internacionales, pero lo principal es su desarrollo y masificación”, destacó Sánchez.