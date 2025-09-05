Más de mil unidades de seguridad para el Panamá vs. Guatemala en el Rommel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, anunció que habrá más de mil unidades, entre efectivos de la policía, organizaciones de emergencia y personal de seguridad privada de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), en el partido de La Roja contra Guatemala, el próximo lunes 8 de septiembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Domínguez detalló que el operativo iniciará desde las 7:00 a.m. y contará con cinco puntos de entrada al coloso de Juan Díaz.

“Primero, revisando el estadio en su totalidad; después entrarán las personas que abastecen los kioscos, otras dependencias y los acreditados”, expresó Domínguez en conferencia de prensa.

De igual forma, el comisionado comentó que las puertas del estadio abrirán desde las 4:00 p.m.

“La Fepafut tendrá 200 personas adicionales para la seguridad y, junto con las organizaciones de emergencia, contaremos con más de mil unidades”, explicó Domínguez, quien reiteró las principales prohibiciones para ingresar al estadio.

“Están prohibidas las armas de fuego, los objetos punzocortantes, objetos contundentes, objetos de vidrio, paraguas, fuegos artificiales e ingresar a la cancha”, añadió.

Domínguez recordó que la venta de bebidas alcohólicas estará permitida hasta el minuto 60 del partido.

“También habrá un juez de paz en el estadio, que sancionará inmediatamente a los transgresores de todas las normas que tenemos”, finalizó.