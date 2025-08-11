Panamá, 11 de agosto del 2025

    FÚTBOL

    Mascherano, ‘muy dolido y preocupado’ tras la goleada en Orlando

    EFE
    Foto de archivo del entrenador del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano. EFE

    Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, se mostró el domingo muy crítico con la actuación de su equipo tras caer goleado por 4-1 frente al Orlando City en un encuentro sin el lesionado Lionel Messi.

    “El fútbol es fácil. A veces lo hacemos más complejo de lo que es. Cuando vos no estás al cien por cien, cualquier equipo te desnuda. Hoy hubo un solo equipo, que fue Orlando”, afirmó en una rueda de prensa.

    “No jugamos con la intensidad que se necesita jugar este partido y claramente nos superaron desde el primer minuto al último (...). Claramente, (estoy) muy dolido, muy preocupado. Pero sobre todo, nos deja pensando que si realmente queremos competir, este no es el camino. Lo siento, pero este no es el camino”, añadió.

    Mascherano dijo ser “el máximo responsable” del resultado, apuntó que le “duele mucho” la imagen que dio el equipo en Orlando y subrayó que no hay excusas por cansancio porque su rival también había jugado previamente en la Leagues Cup.

    “El fútbol es táctica, es organización, es talento. Pero, ¿sabés también qué es? Que en el uno contra uno yo sea mejor que vos. Y tener el hambre, el deseo de que no me vas a superar. Hoy claramente no lo tuvimos”, señaló.

    “Lamentablemente me duele mucho porque vos podés perder, te pueden superar, pero creo que hoy el equipo no tuvo el tono y la intensidad que necesitaba el partido”, agregó.

