Panamá, 03 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Liga de Campeones

    Mastantuono se suma a las bajas de Carvajal, Alaba y Rüdiger en Anfield

    EFE
    Mastantuono se suma a las bajas de Carvajal, Alaba y Rüdiger en Anfield
    Franco Mastantuono (i) lucha con José Gayá, del Valencia, durante el partido de la jornada 11 de LaLiga que Real Madrid y Valencia CF disputaron en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Javier Lizón

    La ausencia del argentino Franco Mastantuono, por una pubalgia, es la principal novedad, junto al regreso del portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga, para la visita del Real Madrid a Anfield en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con las bajas de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

    Mastantuono, titular en el último encuentro liguero del Real Madrid ante el Valencia, se ve obligado a parar por una pubalgia que le aparta de la convocatoria sin fecha para su regreso.

    El de Azul (provincia de Buenos Aires) se suma en la enfermería madridista a David Alaba, que sigue sin recuperarse de una sobrecarga muscular, a Dani Carvajal, de baja tras ser sometido a una artroscopia en la rodilla derecha que le mantendrá dos meses fuera, y Antonio Rüdiger, con una rotura muscular desde septiembre en el recto anterior de la pierna izquierda.

    El portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga por su expulsión en el clásico, regresa a la convocatoria en la Liga de Campeones y deja fuera al canterano Sergio Mestre.

    La convocatoria del Real Madrid para medirse al Liverpool en Anfield la forman:

    . Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

    . Defensas: Trent, Huijsen, Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

    . Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham.

    . Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Sacyr pierde demanda de $2,362 millones contra Panamá ante tribunal internacional. Leer más
    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • El puente de Las Américas vuelve a brillar: encienden su nueva iluminación por las fiestas patrias. Leer más
    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más