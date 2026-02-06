Matthew Stafford, nombrado ‘MVP’ de la NFL luego de temporada mágica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de 17 años en la liga como uno de los jugadores más consistentes, el mariscal de campo de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, finalmente fue galardonado con el premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2025 en los NFL Honors, celebrados la noche del pasado jueves en San Francisco.

Stafford, quien se coronó campeón del Super Bowl LVI en su primera temporada en Los Ángeles hace cuatro años, lideró la liga este año con 4,707 yardas aéreas y 46 touchdowns. Apoyado en armas ofensivas como Puka Nacua, Colby Parkinson y la nueva adquisición, Davante Adams, el quarterback demostró que, a sus 37 años, aún puede ser dominante. Cabe recordar que su participación esta temporada estuvo en duda debido a una lesión en la espalda que requirió anestesia epidural para el manejo del dolor.

El MVP de la liga subió a la tarima del Palace of Fine Arts de San Francisco para recibir el trofeo junto a sus cuatro hijas y ofreció un mensaje de agradecimiento a quienes han formado parte de su carrera.

“Quiero agradecer, antes que nada, a mis padres y a mi hermana. El apoyo que me brindaron en mi niñez, llevándome al parque durante innumerables horas para que pudiera seguir mi sueño, significa demasiado para mí y es el motivo por el cual estoy aquí hoy”, remarcó Stafford tras recibir el galardón.

El quarterback de Los Ángeles también aprovechó su discurso para anunciar que regresará la próxima temporada, con un mensaje dirigido a sus hijas: “Son unas animadoras increíbles y no puedo esperar a verlas alentándome el próximo año, cuando esté nuevamente en el campo con mis compañeros”, dijo ante los aplausos del público presente.

Matthew Stafford is an MVP, but he's always been a dad first. 💙 pic.twitter.com/Y2lPv8I50G — NFL (@NFL) February 6, 2026

Los Rams terminaron la temporada con récord de 12-5, ubicándose segundos en la División Oeste de la NFC. Cayeron en el campeonato de la conferencia ante los Seattle Seahawks por marcador de 31-27.

Otros ganadores de los NFL Honors:

Jugador Ofensivo del Año: Jaxson Smith-Njigba (WR, Seattle Seahawks).

Jugador Defensivo del Año: Myles Garrett (DE, Cleveland Browns).

Novato Ofensivo del Año: Teitaroa McMillan (WR, Carolina Panthers).

Novato Defensivo del Año: Carson Schwesinger (LB, Cleveland Browns).

Jugador ‘Comeback’ del Año: Christian McCaffrey (RB, San Francisco 49ers).

Entrenador del Año: Mike Vrabel (New England Patriots).