Max Verstappen logra la ‘pole’ en el Gran Premio de Miami

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Miami, el sexto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito diseñado en torno al Hard Rock Stadion de la citada localidad del estado de Florida.

Verstappen, de 27 años y que acaba de estrenar paternidad, logró su cuadragésima segunda ‘pole’ en la F1, la tercera del año; al dominar la calificación, en cuya tercera ronda cubrió los 5.412 metros de la pista que rodea el estadio en el que juegan como locales los Miami Dolphins -equipo de la NFL, la Liga profesional de fútbol americano-, con el neumático de compuesto blando, en un minuto, 26 segundos y 204 milésimas, 65 menos que el inglés Lando Norris (McLaren).

