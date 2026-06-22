Panamá, 22 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Mbappé alcanza a Ronaldo Nazario con 15 goles en la lista histórica de todos los mundiales

    La jornada estuvo marcada por una histórica cifra del capitán argentino y la consolidación del delantero galo en la élite mundialista.

    EFE
    Mbappé alcanza a Ronaldo Nazario con 15 goles en la lista histórica de todos los mundiales
    Kylian Mbappé, celebra tras anotar el gol del 1-0 en el partido de la fase de grupos ante Irak. EFE/EPA/WILL OLIVER.

    El día en que Lionel Messi ha aportado un doblete para imponer una marca histórica como máximo goleador de todos los Mundiales con 18.

    El francés Kylian Mbappé ha sumado uno a su registro y con 15 ha igualado el desempeño del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

    Mbappé alcanza a Ronaldo Nazario con 15 goles en la lista histórica de todos los mundiales
    Kylian Mbappé celebra con sus compañeros tras anotar un gol. EFE/EPA/WILL OLIVER.

    El argentino Messi, quien cumplirá 39 años este 24 de junio, dejó hoy atrás los 16 goles de Miroslav Klose, cuyo récord de 16 anotaciones fue establecido el 8 de julio de 2014, durante la goleada por 1-7 que Alemania infligió en Belo Horizonte a Brasil, anfitrión de ese Mundial.

    Ahora Klose, se interpone entre Messi, y Mbappé, de 27 años, y Ronaldo, quien colgó las botas en 2011, con 34 años.

    Hasta el gol ante Irak, Mbappé, quien hoy completó su centésimo partido con Francia, igualaba con 14 en la lista de máximos goleadores históricos con Gerd Müller

    EFE

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