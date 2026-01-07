Panamá, 07 de enero del 2026

    Supercopa de España

    Mbappé anima al Real Madrid y se ausenta de semifinal en Yeda

    Mbappé envía apoyo al Real Madrid por Instagram, no viaja a Yeda por lesión de rodilla y confía “1000 %” en ganar la Supercopa.

    EFE
    El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe firma autógrafos durante el entrenamiento del equipo deL martes 30 de diciembre celebrado en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas. El delantero francés se perderá la Supercopa de España por lesión. EFE/ Fernando Villar

    El delantero francés Kylian Mbappé, baja en la Supercopa de España con el Real Madrid por un esguince de rodilla, mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros tras quedarse en la capital de España y no viajar a Yeda, y asegura que confía “un 1000%” en ellos para conquistar el título.

    “¡Buena suerte equipo! Confío 1000 % vamos a triunfar. ¡Hala Madrid! A por la Supercopa!”, escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen de la expedición posando con el avión que les desplazó a Arabia Saudí.

    Tomada de Instagram: @k.mbappe.

    El Real Madrid se mide el jueves al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España, torneo que abren un día antes Barcelona y Athletic Club, con la baja de Mbappé que se perderá su segundo partido consecutivo por un esguince de rodilla.

    EFE

    Agencia de noticias


