Mbappé anima al Real Madrid y se ausenta de semifinal en Yeda

Mbappé envía apoyo al Real Madrid por Instagram, no viaja a Yeda por lesión de rodilla y confía “1000 %” en ganar la Supercopa.

El delantero francés Kylian Mbappé, baja en la Supercopa de España con el Real Madrid por un esguince de rodilla, mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros tras quedarse en la capital de España y no viajar a Yeda, y asegura que confía “un 1000%” en ellos para conquistar el título.

“¡Buena suerte equipo! Confío 1000 % vamos a triunfar. ¡Hala Madrid! A por la Supercopa!”, escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen de la expedición posando con el avión que les desplazó a Arabia Saudí.

Tomada de Instagram: @k.mbappe.

El Real Madrid se mide el jueves al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España, torneo que abren un día antes Barcelona y Athletic Club, con la baja de Mbappé que se perderá su segundo partido consecutivo por un esguince de rodilla.