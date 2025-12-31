Panamá, 31 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Mbappé, baja por al menos los dos primeros partidos del 2026

    El astro francés podría perderse una posible final de Supercopa contra el Barcelona en Arabia Saudí

    EFE
    Kylian Mbappé, celebra su gol durante el partido de la jornada 4 de La Liga EA Sports este sábado en el estadio Municipal de Anoeta en San Sebastián.- EFE/ Juan Herrero

    El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

    Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo “se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha”, con lo que queda “pendiente de evolución”.

    En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid.

    Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Liga de Campeones el 20.

    El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador de LaLiga en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

    EFE

    Agencia de noticias


