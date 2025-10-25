Mbappé-Cubarsí, Carreras-Lamine Yamal y Güler-Pedri, los duelos clave del clásico

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

El primer pulso entre Xabi Alonso y Hansi Flick como gran atractivo del clásico, depara en el tablero de dos amantes de la táctica duelos que serán clave para el resultado: el complejo marcaje a Kylian Mbappé que asumirá Pau Cubarsí, el reencuentro de Álvaro Carreras con Lamine Yamal, el pulso de creadores entre Arda Güler y Pedri y el desafío de frenar a Vinícius para un Koundé recién recuperado.

Los duelos claves del clásico son:

1. Xabi Alonso vs Hansi Flick

El desafío de Xabi Alonso es doble: ganar el primero de sus partidos grandes como técnico del Real Madrid y frenar la racha victoriosa de Hansi Flick en los clásicos. El técnico alemán reconstruyó al Barcelona, dándole una identidad definida con la que fue superior en los cuatro choques de la pasada temporada. Es el gran objetivo del técnico tolosarra, quien carga con el estigma de no ganar los partidos marcados en rojo si no sale victorioso, tras caer goleado ante PSG y Atlético de Madrid.

El madridista podrá dar consignas desde el banquillo; el barcelonista, desde un palco privado del Santiago Bernabéu, al estar sancionado. Dos dibujos similares, la misma intención de presionar arriba y robar en campo contrario. Más condicionado por las ausencias Flick, más nervioso por las dificultades de su equipo para vencer este curso. El primer pase de una batalla táctica apasionante.

2. Pau Cubarsí vs Mbappé

El gran desafío del clásico lo asumirá Pau Cubarsí con apenas 18 años: frenar al mejor Kylian Mbappé. Con la ayuda de Eric García en la zaga azulgrana y el recuerdo del trabajo de Íñigo Martínez la pasada temporada, cuando lograron dejar en fuera de juego hasta ocho veces al francés, el joven central enfrentará una prueba monumental.

Mbappé llega más fino que nunca, con una relación sólida con el gol. De su velocidad, desmarques y aciertodependerá buena parte del resultado. Es la gran amenaza del Barça.

3. Vinícius vs Koundé

Los toques de atención de Xabi Alonso, con alguna suplencia incluida, han devuelto a Vinícius Jr. su mejor versión. El brasileño recupera velocidad, confianza y desequilibrio, llegando al clásico en crecimiento. Suya fue la acción que decidió el pulso ante la Juventus.

Vinícius Júnior sur Instagram :



Frente a él, Jules Koundé, que no atraviesa su mejor momento. El francés deberá medir bien la anticipación y evitar exponerse en velocidad. Las ayudas defensivas del Barcelona serán clave en uno de los duelos decisivos del encuentro.

4. Arda Güler vs Pedri

Son los dos magos del clásico, los futbolistas que marcan el ritmo del juego. Arda Güler, potenciado por la confianza de Xabi Alonso, se ha convertido en el gran generador del Real Madrid, conectando con Mbappé (cinco asistencias) y sin descuidar la fase defensiva.

Frente a él, Pedri, el cerebro del Barcelona, el canalizador de todo el juego ofensivo azulgrana. Su presencia preocupa a Alonso, que evalúa una marca de Camavinga para frenar su influencia. La movilidad e inspiración de ambos pueden definir el clásico.

5. Álvaro Carreras vs Lamine Yamal

Muchos bautizaron a Álvaro Carreras como el “anti-Lamine Yamal”, tras neutralizar al joven en dos duelos con el Benfica. Aquellas actuaciones aceleraron su regreso al Real Madrid. Ahora tendrá la responsabilidad de repetir la hazaña ante un Lamine Yamal que vuelve con hambre, pese a la pubalgia que lo frenó.

El extremo azulgrana buscará brillar nuevamente en el Santiago Bernabéu, donde ya se convirtió en el goleador más joven en la historia del clásico. Carreras, tras su peor actuación en el Metropolitano, ve este duelo como su oportunidad de redención.