Mbappé, duda ante el Benfica en Champions

El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Benfica por las molestias de rodilla que arrastra y, aún sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.
🚨 Kylian Mbappé could miss Real Madrid vs Benfica game tomorrow, L'Équipe reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026
Kylian feels pain in his left knee and could be out tomorrow. pic.twitter.com/7WRyrOleA8
Según informaron a EFE fuentes del Real Madrid, Mbappé no acabó el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, al igual que otros cinco titulares, por precaución.
No está descartada su presencia en el partido ante el Benfica en el Santiago Bernabéu, como publicó en Francia L’Equipe.