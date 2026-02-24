Panamá, 24 de febrero del 2026

    UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Mbappé, duda ante el Benfica en Champions

    Kylian Mbappé es duda para la vuelta ante el Benfica por molestias en la rodilla y su presencia se decidirá horas antes del partido.

    EFE
    Kylian Mbappé (der.) es duda para el partido de este miércoles ante el Benfica. EFE/Villar López

    El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Benfica por las molestias de rodilla que arrastra y, aún sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.

    Según informaron a EFE fuentes del Real Madrid, Mbappé no acabó el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, al igual que otros cinco titulares, por precaución.

    No está descartada su presencia en el partido ante el Benfica en el Santiago Bernabéu, como publicó en Francia L’Equipe.

    EFE

    Agencia de noticias


