    Mbappé entra en la convocatoria del Madrid contra el City

    EFE
    Kylian Mbappé (izq.) estaba en duda de entrar a la convocatoria debido a las lesiones que arrastra. EFE/Javier Zorrilla

    El delantero francés Kylian Mbappé figura en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Manchester Cityen la sexta jornada de la Liga de Campeones, con el dedo anular de la mano izquierda fracturado y tras ser revisado en la mañana del partido de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda tras un golpe.

    Xabi Alonso ha facilitado la convocatoria que se suele hacer oficial un día antes del partido a sólo siete horas para el inicio del encuentro que arranca a las 3:00 p.m. (hora de Panamá) en el estadio Santiago Bernabéu.

    Pendiente de la evolución de Mbappé hasta última hora, el delantero francés es citado tras superar la prueba a la que se sometió en la mañana del miércoles en la Ciudad Real Madrid. Ahora, toca esperar a ver si mantiene su titularidad o arranca el encuentro en el banquillo.

    Ante la plaga de bajas por lesión, con Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga en la enfermería, Alonso tira de la cantera y cita a los defensas Víctor Valdepeñas ‘Valde’ y Joan Martínez, más el centrocampista Jorge Cestero.

    La lista de convocados del Real Madrid para la sexta jornada de la Liga de Campeones, partido que se afronta como una prueba de fuego después de la derrota en casa ante el Celta en LaLiga EA Sports (0-2) del pasado domingo, la integran:

    . Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

    . Defensas: Raúl Asencio, Rüdiger, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, Álvaro Carreras, Fran García.

    . Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Cestero, Arda Güler y Bellingham.

    . Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

