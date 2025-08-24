Mbappé marca la diferencia en la vuelta de la Primera División al Tartiere

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid fue superior al Real Oviedo en el regreso de la Primera División al Carlos Tartiere y, aunque el partido se igualó por momentos en algunas fases del segundo tiempo, un doblete del francés Kylian Mbappé y un tanto del brasileño Vinicius en la prolongación elevaron el 0-3 que mantiene al cuadro de Xabi Alonso con pleno de puntos junto al Villarreal y el Barcelona.

El Real Oviedo, con defensa de cinco, estuvo a punto de sorprender a los diez segundos a un Real Madrid sin Vinicius y con Rodrygo y Mastantuono, pero Ilyas Chaira no fue capaz de llegar con ventaja al pase de Ilic y Courtois pudo despejar un balón que llevaba mucho peligro.

El Madrid fue haciéndose poco a poco con el control del juego en el Tartiere y el partido se convirtió en un monólogo de los de Xabi Alonso, que sumaban pases y pases en campo rival mientras el equipo de Paunovic defendía replegado y cerca de su portería, pero con poca capacidad para salir al espacio.

Mastantuono pidió penalti en una acción en la frontal del área y Dendoncker amagó con sorprender a Courtois con una vaselina, aunque fue cuando el primer tiempo se acercaba a su fin cuando el Real Madrid golpeó: Tchouameni se la robó al belga en una acción con cierta polémica, Arda Guler encontró a Mbappé y la estrella francesa, tras un magnífico control orientado, batió a la media vuelta a Aarón Escandell para poner el 0-1 en el marcador.

El segundo tiempo arrancó con Hassan entrando por Luengo en el Real Oviedo, que cambió el dibujo a un 4-2-3-1 y tras unos minutos de tanteo vio como un centro de Rahim desde la izquierda no pudo ser rematado por Rondón, que pidió sin éxito penalti de Huijsen.

Mientras el Real Oviedo vivía su mejor momento del partido, Xabi Alonso movió el banquillo de su Real Madrid: Rodrygo y Mastantuono, que estrenaban titularidad, salían y dejaban su lugar a Brahim y Vinicius.

Sibo estuvo a punto de marcar el empate en un disparo desde la frontal que se fue al palo, y casi en la siguiente jugada el Real Madrid sentenció el partido después de que Vinicius robase ante Hassan e iniciase un ataque que finalizó con Mbappé marcando el 0-2 ante Aarón Escandell.

Ya en el descuento, Vinicius aprovechó una contra para castigar al Oviedo y firmar el 0-3 definitivo; el Madrid suma 6 puntos y empata en la cabeza con Villarreal y Barcelona, mientras que el Oviedo sigue con cero puntos y en puestos de descenso.

Ficha técnica:

0 - Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Luengo (Hassan, m. 46), Rahim; Ilic (Ovie Ejaria, m. 72), Dendoncker (Cazorla, m. 90), Sibo, Ilyas Chaira (Brekalo, m. 79); y Rondón (Fede Viñas, m. 72).

3 - Real Madrid: Courtois; Carvajal (Trent, m. 87), Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Valverde, Arda Güler (Gonzalo, m. 74); Mastantuono (Brahim, m. 63), Mbappé (Ceballos, m. 87) y Rodrygo (Vinicius, m. 63).

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité Vasco). Amonestó a los locales Ilic (66’) y Dani Calvo (72’) y al visitante Vinicius (80’)

Goles: 0-1, M. 37: Mbappé. 0-2, M. 83: Mbappé. 0-3, M. 93: Vinicius.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 29.758 espectadores.