Mbappé promete ‘no dar un golpe traicionero’ al PSG

Kylian Mbappé prometió “no dar un golpe traicionero” al PSG, con el que todavía no ha renovado su contrato, este sábado en una entrevista publicada en France Football, a tres días del debut de Francia en la Eurocopa ante Alemania en Múnich.

“El PSG comprende mi demanda -de tomar un tiempo para decidir-, sin duda porque sabe que no daré un golpe traicionero”, señaló la estrella francesa.

“Ser un gran jugador se prueba también fuera del terreno de juego, donde hay que saber hacer las cosas de manera limpia y con clase”, añadió el mejor goleador de la Ligue 1, en el primer número de France Football en formato mensual.

Mbappé finaliza su contrato dentro de un año y el PSG espera renovarlo, como hizo en los últimos meses con su otro referente, Neymar, que seguirá hasta 2025.

Pero el campeón del mundo de 22 años es seguido por grandes escuderías europeas, empezando por el Real Madrid.

“El club es comprensivo, no hay problema. No estoy loco. Sé que un proyecto sin mí no es para nada lo mismo para el club”, añadió.

“Debo tomar la buena decisión, es difícil, estoy en un lugar que me gusta, que me siento bien. ¿Pero es el mejor sitio para mí? Todavía no tengo respuesta”, subrayó el jugador con 44 partidos internacionales y 17 goles.