    Fútbol

    Mbappé prueba su rodilla y apunta a la Supercopa de España

    Mbappé retoma trabajos en gimnasio para evaluar su recuperación y mantiene opciones de entrar en la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España.

    EFE
    El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé (cen.), durante el entrenamiento del equipo del martes 30 de diciembre celebrado en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas, que fue abierto al público y a los medios de comunicación. EFE/ Fernando Villar

    Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó el lunes en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas, para probar la evolución del esguince de rodilla con el que ha comenzado el 2026 y con el objetivo de poder entrar en la lista de convocados para la disputa de la Supercopa de España, decisión que se tomará el martes tras una prueba final.

    Desde que el 30 de diciembre, en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano, donde Mbappé tuviera malas sensaciones en la rodilla izquierda, en la que sufre un esguince, el delantero francés no había vuelto a realizar ningún ejercicio físico.

    Al tratamiento de fisioterapia intenso al que se está sometiendo Mbappé, le añadió el lunes los primeros ejercicios en el gimnasio como primera prueba. Según informan a EFE fuentes del club blanco, la decisión definitiva sobre su presencia en la Supercopa de España se tomará el martes en la última sesión del Real Madrid antes de viajar a Arabia Saudí.

    El Real Madrid se mide el jueves 8 de enero al Atlético de Madrid en las semifinales del torneo, partido para el que Mbappé tiene pocas opciones de jugar pero no está descartado, como confirmó públicamente su entrenador Xabi Alonso tras la ausencia de su gran referente ante el Real Betis.

    “No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos a ver sus sensaciones y tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones con Kylian”, aseguró.

    EFE

    Agencia de noticias

