Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FÚTBOL

    Mbappé sobre Cristiano Ronaldo: ‘Es un honor igualar a mi ídolo’

    EFE
    Mbappé sobre Cristiano Ronaldo: ‘Es un honor igualar a mi ídolo’
    El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, tras conseguir el segundo gol del equipo madridista durante el encuentro de la jornada 17 de LaLiga entre Real Madrid y Sevilla FC. EFE / Juanjo Martín.

    Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, mostró el orgullo de igualar un récord de su “ídolo” Cristiano Ronaldo, 59 goles en un año natural, en “un día especial” de su cumpleaños e imitando la celebración del astro portugués tras marcar en el triunfo ante el Sevilla.

    “Es un día especial porque es mi cumple. Digo siempre que es un sueño jugar el día de mi cumple un partido profesional y es un sueño hacerlo en el Real Madrid. Era muy importante ganar el partido, acabar el año con un resultado positivo y es increíble hacer un primer año así, igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”, aseguró.

    “Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo y me ha dado muchos consejos de cómo adaptarme al Real Madrid. Es para él, para mi ídolo de niño. Tengo una gran relación con él, es amigo mío ahora y le mando un saludo”, añadió en Real Madrid TV.

    Mbappé destacó la importancia del triunfo ante el Sevilla, con el que el Real Madrid se sitúa a un punto del Barcelona antes de que su eterno rival se mida al Villarreal.

    “Sabemos que en los últimos partidos teníamos dificultad para ganar en LaLiga y jugar bien, ganar de nuevo y acabar el año con victoria es muy importante. Ahora hay que descansar en vacaciones con la familia y queremos empezar el año ganando el primer título de la temporada en la Superocpa de España”, marcó como objetivo.

    Por último, el delantero francés pidió a sus compañeros que muestren en el campo la ambición que tienen tras escuchar silbidos al equipo de la afición madridista en el Santiago Bernabéu. “Los madridistas en el Bernabéu y en el mundo queremos las mismas cosas. Vamos a dar la vida por este escudo y tenemos que demostrar en el campo que no son solo palabras”.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más