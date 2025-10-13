Mbappé: ‘Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, agradeció los consejos de Cristiano Ronaldo para triunfar de blanco, con el deseo de que el madridismo “sueñe” con él como sigue sintiendo que hace con el portugués, y aseguró que su relación con Vinícius es “muy buena”, conscientes de que deben dar su mejor versión juntos para lograr títulos grandes.

Mbappé silenció a aquellos que aseguran que no mantiene una buena relación con el brasileño Vinícius Jr. “Eso es más que en España, los humanos son así. Es igual en Francia o en Inglaterra, dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel”.

“Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Para eso tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar al equipo”, aseguró en ‘Universo Valdano’.

Sin admitir de momento comparaciones goleadoras con Cristiano Ronaldo, Kylian agradeció la ayuda que ha recibido a distancia del astro portugués, en consejos que le ha dado en conversaciones, y sueña con llegar a ser tan querido por los aficionados madridistas.

“Él lo ha hecho durante nueve años y yo llevo uno y medio. Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él y que me dé consejos. Me ayudó mucho. En el Real Madrid Cristiano es el número uno, el jugador referente, hizo muchas cosas. La gente, también ahora, sueña con él pero yo quiero hacer mi camino. Espero que la gente sueñe conmigo igual, que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid”, deseó.

Agradecido por el cariño que siente en Madrid, desveló Kylian que el club le recomendó no salir mucho por la ciudad a su llegada. “Parece que soy jugador español por el cariño que recibo, me sorprendió mucho. Al llegar, el club me pidió que me quedara en casa pero ahora veo que se respeta mucho la privacidad”.

Tras ser dirigido la primera temporada en el Real Madrid por Carlo Ancelotti, valoró el cambio con Xabi Alonso. “Son diferentes, dos generaciones de entrenadores que se cruzan. Ancelotti es de los mejores de la historia, cuando llegas estar feliz de jugar por él, está siempre cerca de los jugadores y Xabi quiere ayudar muchísimo pero es más joven. Tiene más necesidad y ganas de demostrar con el Real Madrid, de conseguir cosas en su primera gran oportunidad en el mejor club del mundo. Vamos a intentar ayudarle a conseguir todos los títulos posibles”.

Más fino y veloz, Mbappé reconoce que ha perdido peso tras el verano. “Perdí 7 kilos cuando estaba enfermo y recuperé dos o tres. Tengo menos peso que el año pasado y me siento muy bien. Es un año importante con el Real Madrid y la selección. Empezamos a entender lo que el míster quiere de nosotros pero tenemos que mejorar para llegar donde queremos”.

Y marcó la goleada recibida en el derbi madrileño del Metropolitano, un momento que deben tener presente para evolucionar y que no vuelva a repetirse en toda la temporada.

“Un partido duro porque nadie esperaba eso y también cuando ganas no esperas encajar cuatro goles más. Fue un momento duro para el equipo pero tenemos que seguir sin olvidar lo que ha pasado porque va a servir para ganar en el futuro. En los momentos difíciles nos acordaremos de este partido para luchar y no volver a tener un momento así en toda la temporada”, reconoció.

Mirando atrás en el tiempo, Mbappé no se arrepiente cuando decidió no fichar por el Real Madrid siendo un niño y optó por crecer en Francia.

“Tomé mi decisión y es una cosa personal. Escuchas la opinión de todo el mundo pero es tu decisión. Cuando me fui de Mónaco tenía el objetivo claro de jugar y el Real Madrid tenía a Karim, Cristiano y Bale. Yo no quería estar en el banquillo”, confesó en Movistar+.

“Todos los clubes de Europa me querían para jugar y yo sabía que en el Real Madrid no iba a jugar todos los partidos. Tenía el sueño de jugar en el Madrid pero ser titular en París también era un privilegio. Fue una gran oportunidad para mí, un orgullo increíble jugar siete años en la ciudad en la que nací. Fue muy especial pero tenía el sueño de niño de jugar en el Real Madrid”, añadió.

“A Lamine Yamal la gente tiene que dejarle en paz”

Distinguió Mbappé su experiencia a los 18 años a lo que vive en la actualidad Lamine Yamal, pero dejó su visión sobre todo lo que rodea a la explosión del futbolista que ya ha brillado con España ganando la Eurocopa 2024 y es gran referente en el Barcelona.

“Es una época diferente, juega en un club que a nivel de media, el Barcelona, es mucho más grande que lo que era el Mónaco. No hay una solución, no pienso que sea de las personas que lo saben todo de fútbol para darla. He tenido mi experiencia y él va a tener la suya. Se ve que tiene la pasión por el fútbol y es lo que no tiene que perder. El resto, es su vida. Hablan mucho de su vida personal y sus cosas pero pienso que la gente tiene que dejarle en paz”, opinó.

“Tienen que aceptar que sea un gran jugador de fútbol y que en la vida tiene 18 años. A esa edad todo el mundo comete errores, hace cosas bien y otras mal. Va a tener su experiencia de vida y hay que mirar únicamente lo que él hace en el campo, el resto no es importante si no es grave. Tiene un gran talento y espero que tenga el camino como quiere. Le deseo mucha suerte”, añadió.

Por último, se mostró agradecido a lo compartido con el argentino Leo Messi en el vestuario del PSG y confesó que aprendió mucho en el campo para crecer como jugador.

“Es una persona que me sorprendió porque es muy normal dentro del vestuario. Llegó con respeto a todo el mundo y como jugador es único. Había que estar cerca de él, mirar todos sus movimientos, como toca el balón, como finaliza, como ve el juego cuando analiza momentos para atacar o parar. Estar cerca de él me ayudó muchísimo a entender más el juego. Fue una suerte jugar con Leo, no pensaba que iba a jugar con él en mi carrera porque mi sueño era el Madrid y pensaba que toda su vida estaría en el Barcelona. Agradezco todo lo que aprendí dos años de un jugador tan especial”, sentenció.