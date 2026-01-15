Panamá, 15 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Golf

    McIlroy arranca líder el año en el Dubai Invitational

    Rory McIlroy inicia 2026 como líder del Dubai Invitational tras una sólida primera ronda y apunta a un nuevo año histórico en el DP World Tour.

    EFE
    McIlroy arranca líder el año en el Dubai Invitational
    Rory McIlroy of Northern Ireland practices ahead of Dubai Invitational 2026 European Tour Golf tournament at Dubai Creek Golf Club in Dubai, United Arab Emirates, 14 January 2026. Dubai Invitational 2026 Golf tournament takes place from 15 through 18 January. (Irlanda, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/ALI HAIDER

    El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, estrenó el nuevo año con una destacada actuación en el torneo Dubai Invitational del DP World Tour, el circuito europeo, en el que se situó como líder en solitario al término de la primera jornada, disputada este jueves.

    McIlroy firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo el par del Dubai Creek Resort, uno más que el trío compuesto por el español David Puig, el escocés Syme Connor y el inglés Wallace Matthew.

    En cuarta posición, con -3, quedó un quinteto integrado, entre otros, por el también español Ángel Ayora y por los franceses Julien Guerrier y Antoine Rozner.

    El norirlandés, de 36 años, hizo siete ‘birdies’ y dos ‘bogeys’ en la ronda inaugural del primer torneo del año del DP World Tour, el sexto de la nueva temporada después de los disputados en noviembre y diciembre.

    “Estuvo bien. Tuve un gran comienzo, jugué unos primeros nueve realmente buenos. Una buena manera de empezar el año”, comentó McIlroy al término de la ronda.

    Entre los retos del número dos del mundo para este año está sumar su octava corona de mejor jugador del circuito europeo, lo que le permitiría igualar el récord del escocés Colin Montgomerie.

    McIlroy ya jugó el Abierto de Australia en la primera semana del pasado mes de diciembre, en el que concluyó en decimocuarta posición.

    A la estela del norirlandés, se situó Puig, que hizo cinco ‘birdies’ y un ‘bogey’ para prolongar su buen comienzo de temporada, en el que va a compaginar su participación en torneos del DP World Tour con su pertenencia a LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí.

    Otras figuras que toman parte en la segunda edición del Dubai Invitational son el inglés Tommy Fleetwood, número tres del mundo y defensor del título de 2024, y el irlandés Shane Lowry, quienes acabaron el primer recorrido noveno, con -2.

    También cerraron con dos golpes bajo el par otros jugadores como los españoles Pablo Larrazábal, Nacho Elvira y Eugenio López-Chacarra, el estadounidense Patrick Reed y el sudafricano Jayden Schaper.

    En caso de ganar en Dubai, en el que no hay corte, Schaper, de 24 años, sería el tercer jugador en ganar tres torneos seguidos del circuito europeo junto con el español Severiano Ballesteros y el británico Nick Faldo, después de adjudicarse los de Sudáfrica y Mauricio.

    El Dubai Invitational incluye una competición simultánea de 60 equipos formada por un profesional y un amateur, con tres rondasjueves a sábado—.

    El torneo comenzó con un minuto de silencio en memoria del joven golfista italiano Emanuel Galeppini, de 16 años, fallecido junto con otras 39 personas en el incendio del bar de Crans Montana (Suiza) en la pasada Nochevieja.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más