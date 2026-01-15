McIlroy arranca líder el año en el Dubai Invitational

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rory McIlroy inicia 2026 como líder del Dubai Invitational tras una sólida primera ronda y apunta a un nuevo año histórico en el DP World Tour.

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, estrenó el nuevo año con una destacada actuación en el torneo Dubai Invitational del DP World Tour, el circuito europeo, en el que se situó como líder en solitario al término de la primera jornada, disputada este jueves.

"If there's help to be had I'll definitely take it!"



Rory McIlroy explains the reason behind using new clubs and a new ball for the 2026 season 👀#DubaiInvitational pic.twitter.com/yf6Wn4dPjl — DP World Tour (@DPWorldTour) January 15, 2026

McIlroy firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo el par del Dubai Creek Resort, uno más que el trío compuesto por el español David Puig, el escocés Syme Connor y el inglés Wallace Matthew.

En cuarta posición, con -3, quedó un quinteto integrado, entre otros, por el también español Ángel Ayora y por los franceses Julien Guerrier y Antoine Rozner.

El norirlandés, de 36 años, hizo siete ‘birdies’ y dos ‘bogeys’ en la ronda inaugural del primer torneo del año del DP World Tour, el sexto de la nueva temporada después de los disputados en noviembre y diciembre.

“Estuvo bien. Tuve un gran comienzo, jugué unos primeros nueve realmente buenos. Una buena manera de empezar el año”, comentó McIlroy al término de la ronda.

Starting 2026 on the right foot! 💪 Rory McIlroy made a strong start to 2026 as he shot a five-under 66 in the first round of the Dubai Invitational 🙌 pic.twitter.com/rigkixW5Vm — Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) January 15, 2026

Entre los retos del número dos del mundo para este año está sumar su octava corona de mejor jugador del circuito europeo, lo que le permitiría igualar el récord del escocés Colin Montgomerie.

McIlroy ya jugó el Abierto de Australia en la primera semana del pasado mes de diciembre, en el que concluyó en decimocuarta posición.

A la estela del norirlandés, se situó Puig, que hizo cinco ‘birdies’ y un ‘bogey’ para prolongar su buen comienzo de temporada, en el que va a compaginar su participación en torneos del DP World Tour con su pertenencia a LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí.

Otras figuras que toman parte en la segunda edición del Dubai Invitational son el inglés Tommy Fleetwood, número tres del mundo y defensor del título de 2024, y el irlandés Shane Lowry, quienes acabaron el primer recorrido noveno, con -2.

On the tee with Rory McIlroy and Shane Lowry at Dubai Creek 🙌#DubaiInvitational pic.twitter.com/5SIblRT96E — DP World Tour (@DPWorldTour) January 15, 2026

También cerraron con dos golpes bajo el par otros jugadores como los españoles Pablo Larrazábal, Nacho Elvira y Eugenio López-Chacarra, el estadounidense Patrick Reed y el sudafricano Jayden Schaper.

En caso de ganar en Dubai, en el que no hay corte, Schaper, de 24 años, sería el tercer jugador en ganar tres torneos seguidos del circuito europeo junto con el español Severiano Ballesteros y el británico Nick Faldo, después de adjudicarse los de Sudáfrica y Mauricio.

Jayden Schaper wins back-to-back Tour events!



He is the AfrAsia Bank Mauritius Open Champion 🏆#AfrAsiaBankMauritiusOpen pic.twitter.com/VtvrgrqexU — DP World Tour (@DPWorldTour) December 21, 2025

El Dubai Invitational incluye una competición simultánea de 60 equipos formada por un profesional y un amateur, con tres rondas —jueves a sábado—.

El torneo comenzó con un minuto de silencio en memoria del joven golfista italiano Emanuel Galeppini, de 16 años, fallecido junto con otras 39 personas en el incendio del bar de Crans Montana (Suiza) en la pasada Nochevieja.