Medallas doradas para Panamá en surf y atletismo en Guatemala 2025

La delegación panameña vivió otra jornada importante en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con una sobresaliente actuación en surf y un nuevo récord histórico en el atletismo, gracias a la atleta Nathalee Aranda, quien volvió a dejar su nombre grabado en la historia del deporte regional.

En las playas guatemaltecas, los surfistas panameños demostraron su dominio absoluto al conquistar cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en las distintas modalidades del surf.

En la categoría Body Prone Femenino, Verónica Correa se llevó la medalla de oro, mientras que Enilda Alonso sumó el bronce, asegurando un doble podio para Panamá. En la versión masculina, Edwin Núñez brilló con otro oro.

El dominio continuó en las pruebas de Padelboard Race, donde Stephanie Bodden (femenino) y Edonays Caballero (masculino) se adjudicaron sendas medallas de oro, mostrando el poderío panameño sobre las olas.

En Longboard, Agustín Cedeño subió a lo más alto del podio en la rama masculina, acompañado por Edwin Pérez, quien se colgó el bronce, mientras que en la rama femenina Layla Brady se quedó con la plata.

El cierre de la participación panameña en surf lo protagonizó Kai Gale Grani, quien consiguió la medalla de plata en Shortboard Masculino, completando una actuación histórica para el país.

Mientras tanto, en el atletismo, la destacada Nathalee Aranda volvió a brillar al obtener la medalla de oro en salto largo con una marca de 6.22 metros (+0.5 m/s viento a favor), estableciendo un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y superando su propia marca de 6.17 metros lograda en Managua 2017.

Por otro lado, en el inicio del torneo de fútbol femenino, la selección nacional fue superada 1-2 por Costa Rica en su primer partido del certamen. Las panameñas volverán a la acción el jueves 23 a las 2:00 p.m., cuando enfrenten a El Salvador, buscando su primera victoria en la competencia.