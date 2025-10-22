Panamá, 22 de octubre del 2025

    Juegos Centroamericanos

    Medallero panameño: plata en sóftbol y atletismo, bronce en voleibol

    Humberto Cornejo
    Jugadores panameños dejaron un gran desempeño en Guatemala. Foto: Cortesía/COP/Anna Heart

    Los atletas panameños continúan con su buen desempeño en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, logrando medallas en voleibol, sóftbol y atletismo.

    El seleccionado masculino de voleibol sala se quedó con la medalla de bronce tras imponerse en un intenso partido 3-2 a Belice, con parciales de 27-25, 23-25, 25-22, 21-25 y 15-12. El equipo nacional mostró determinación y resistencia en un juego que se decidió en el quinto set.

    Jugadores de la selección de Panamá celebran un punto. Foto. Cortesía/COP/Anna Heart

    En sóftbol, la selección masculina logró la medalla de plata tras caer en la final 2-13 ante Guatemala.

    Durante la ronda de clasificación, Panamá había registrado victorias contundentes sobre Belice ( 10-0), Nicaragua (17-2), Honduras (8-7) y Costa Rica (5-0), además de perder ante Guatemala (2-12 ).

    En la ronda siguiente, Panamá venció a Nicaragua (11-10) y a Honduras (11-5) para asegurar su puesto en la final.

    Medallero panameño: plata en sóftbol y atletismo, bronce en voleibol
    Javier García forma parte de la selección de Panamá. Foto: Cortesía/COP

    Por su parte, en atletismo, la delegación femenina consiguió la medalla de plata en el relevo 4x400 metros.

    Gianna Woodruff, Ivana Mc Farlane, Leyka Archibold y Cristal Cuervo registraron un tiempo de 3:39.61 minutos, finalizando detrás del equipo ganador y sumando otra presea para el país.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

