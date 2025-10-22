Medallero panameño: plata en sóftbol y atletismo, bronce en voleibol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los atletas panameños continúan con su buen desempeño en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, logrando medallas en voleibol, sóftbol y atletismo.

El seleccionado masculino de voleibol sala se quedó con la medalla de bronce tras imponerse en un intenso partido 3-2 a Belice, con parciales de 27-25, 23-25, 25-22, 21-25 y 15-12. El equipo nacional mostró determinación y resistencia en un juego que se decidió en el quinto set.

En sóftbol, la selección masculina logró la medalla de plata tras caer en la final 2-13 ante Guatemala.

Durante la ronda de clasificación, Panamá había registrado victorias contundentes sobre Belice ( 10-0), Nicaragua (17-2), Honduras (8-7) y Costa Rica (5-0), además de perder ante Guatemala (2-12 ).

En la ronda siguiente, Panamá venció a Nicaragua (11-10) y a Honduras (11-5) para asegurar su puesto en la final.

Por su parte, en atletismo, la delegación femenina consiguió la medalla de plata en el relevo 4x400 metros.

Gianna Woodruff, Ivana Mc Farlane, Leyka Archibold y Cristal Cuervo registraron un tiempo de 3:39.61 minutos, finalizando detrás del equipo ganador y sumando otra presea para el país.